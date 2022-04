Senatorul Alfred Laurențiu a participat la reuniunea Comisiei generale pentru justiție, afaceri interne și cooperare în domeniul securității

Astăzi am participat la reuniunea Comisiei generale pentru justiție, afaceri interne și cooperare în domeniul securității a Adunarii Parlamentare a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (AP SEECP) , care a avut loc la Atena, în organizarea Parlamentului elen.

Cu aceasta ocazie, membrii comisiei au dezbătut proiectul de raport și de rezoluție cu tema "Apărarea drepturilor omului, și în special a drepturilor persoanelor vulnerabile".

Am menționat in discursul pe care l-am susținut in plenul sălii Senatului din Parlamentul Elen din cadrul ședinței faptul ca susținem ferm ,fără echivoc apărarea drepturilor omului și a persoanelor vulnerabile ,totodata am menționat situația cu care ne confruntam in ceea ce privește valul de Refugiati din Ucraina in urma agresiunii Militare din partea Federatiei Ruse!

Tot in cadrul discursului meu am ținut sa mentionez eforturile ,pe care România le face ,pentru a sprijini refugiații Ucraineini ,prin oferirea de facilitați precum: hrana,cazare,acces gratuit la sistemul de sănătate,acces gratuit la sistemul de educație pentru copii si dreptul la munca fără permis pentru o perioada de 12 luni cu drept de prelungire .

Nu in ultimul rând am amintit faptul ca poporul roman da dovada de solidaritate si umanitate fata de vecinii noștri ucrainieni si am transmis faptul ca Parlamentul României a condamnat ferm agresiunea Federatie Ruse din Ucraina ,considerând atacul de la Bucha si din alte orașe ca fiind crime de război si crime împotriva umanității!