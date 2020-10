Alianță între USR-PLUS și PNL în județul Timiș: 'Primul punct de discuţie va fi performanţa şi meritocraţia în administraţie'

Alianţa USR PLUS din Timiş anunţă, într-un comunicat remis miercuri, că va demara negocieri cu PNL pentru a forma "majorităţi puternice şi stabile" în cadrul instituţiilor administraţie locale, care să fie funcţionale în baza unor valori şi principii de bună guvernare pentru proiecte concrete.

"Alianţa USR PLUS a câştigat categoric alegerile în Timişoara şi a primit 55.155 de voturi în Timiş pentru un proiect de guvernare locală ambiţios. Urmează să votăm decizii importante care au nevoie, atât în Timişoara cât şi în Timiş, de majorităţi puternice şi stabile, care să funcţioneze pe baza unor valori, principii de bună guvernare şi proiecte concrete. Prima opţiune pentru această majoritate este PNL, care transmite semnale că a început o reformă internă. În acest context, Alianţa USR PLUS şi-a desemnat, prin vot, echipa de negociere care se va întâlni în perioada următoare cu reprezentanţii PNL Timişoara şi Timiş", se afirmă în comunicatul Alianţei USR PLUS Timiş, informează Agerpres.

Echipa de negociere a USR PLUS este formată din primarul ales al Timişoarei, Dominic Fritz, primarul ales al comunei Dumbrăviţa, Horia Bugarin, deputatul USR de Timiş Cătălin Drulă, preşedintele USR Timiş şi consilier judeţean ales Cristian Moş, preşedintele PLUS Timiş şi consilier judeţean ales Raul Olajos, consilierul judeţean ales Bianca Luca, preşedintele USR Timişoara, Dan Reşitnec, care este şi consilier local ales de Timişoara, consilierul local ales Ruben Laţcău şi Sorin Sipoş, membru în Biroul Judeţean al USR Timiş.

"Ne dorim ca semnalele de primenire internă transmise de noua conducere locală a PNL să nu fie doar de conjunctură, pentru că primul punct de discuţie va fi performanţa şi meritocraţia în administraţie. Vom insista ca de acum înainte toate angajările în posturi de mare responsabilitate să fie făcute prin concursuri reale între candidaţi cu CV-uri solide şi bună reputaţie în comunitate, morală şi profesională. Alianţa USR PLUS şi eu personal am primit voturi pentru că ne-am angajat să rupem cu vechile practici ale tranziţiei şi acest punct este nenegociabil. Vom discuta cu reprezentanţii PNL o reformă a instituţiilor din administraţia publică locală pe criterii de eficienţă şi transparenţă şi sperăm să ne fie parteneri în acest proiect, care ar putea să facă din Timişoara şi Timiş un model de administraţie pentru România. Vom încerca să ajungem cu PNL la un acord asupra proiectelor importante pentru Timişoara: un sistem modern de mobilitate urbană, prioritizarea cartierelor Timişoarei, un nou spital municipal, protejarea şi extinderea spaţiilor verzi, crearea cadrului pentru dezvoltarea industriilor inovatoare şi a sectorului creativ", declară Dominic Fritz în comunicatul remis AGERPRES.

Preşedintele USR Timiş, Cristian Moş, susţine, în acelaşi context, că USR PLUS este noua forţă politică a judeţului, după ce a câştigat patru primării (Timişoara, Cenad, Dumbrăviţa şi Foeni), consilieri locali în 49 de localităţi din judeţ şi 10 consilieri judeţeni, iar "depolitizarea funcţiilor publice nu este negociabilă, este o necesitate urgentă".

"Venim cu echipe de profesionişti, oameni care au activat în mediul privat şi internaţional, în condiţii de maximă competitivitate. În campania electorală le-am cerut cetăţenilor o singură şansă, iar acum, după ce am primit-o, suntem pregătiţi să facem politica pe care timişenii o aşteaptă de mult timp. Depolitizarea funcţiilor publice nu este negociabilă, este o necesitate urgentă pe care suntem gata să ne-o asumăm şi avem această aşteptare şi din partea celor de la PNL", mai afimă Cristian Moş.