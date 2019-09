Alianţa USR-PLUS, gest controversat: Propunere de pact între preşedintele Iohannis şi partidele de opoziţie, pentru alegeri anticipate

Alianţa USR PLUS propune şefului statului, PNL, UDMR, grupului minorităţilor naţionale, Pro România şi ALDE un pact pentru alegeri anticipate, a declarat preşedintele USR, Dan Barna, luni, într-o conferinţă de presă. În forma iniţială a pactului, PMP lipsea, însă formaţiunea lui Traian Băsescu a fost adăugată ulterior. Gest USR-PLUS ar putea genera probleme pentru preşedinte din punctul de vedere al neimplicării politice prevăzută de Constituţie.

"V-am invitat pentru a propune principalilor actori politici din România un pact pentru anticipate, un pact prin care vrem să creăm o foaie de parcurs pentru a ajunge la acele alegeri anticipate fundamental necesare şi obligatorii pentru ieşirea României din actuala criză. Guvernarea PSD nu mai are legitimitate, nu mai are majoritatea parlamentară care să o îndreptăţească să menţină în funcţie un guvern toxic care ţine România blocată. Şi, din această perspectivă, noi, Alianţa USR PLUS, propunem factorilor politici relevanţi în acest moment - preşedintele României, PNL, UDMR, grupul minorităţilor naţionale, Pro România şi ALDE - şi citez din textul pactului: 'ne angajăm ca prin semnarea acestui acord să declanşăm alegeri anticipate în data de 6 iunie 2020, odată cu alegerile locale. Cei 261 de senatori şi deputaţi ai partidelor noastre care reprezintă majoritatea în Parlament se obligă să urmeze toţi paşii prevăzuţi în acest acord, în termenele constituţionale, cu obiectivul de a organiza alegeri anticipate odată cu alegerile locale'", a spus Barna, potrivit Agerpres

Potrivit pactului propus, semnatarii se angajează să semneze şi să voteze moţiunea de cenzură care să ducă la retragerea încrederii în Guvern şi demiterea acestuia.



"Preşedintele României se angajează să înainteze Parlamentului două propuneri de învestitură, iar parlamentarii partidelor semnatare se angajează să respingă cele două solicitări de învestitură", prevede pactul.



Barna a afirmat că nu este adevărat că e imposibil de realizat alegeri anticipate.



"E o procedură într-adevăr complexă, greoaie, dar care nu presupune altceva decât semnarea unui pact pentru anticipate (...) Tot ceea ce trebuie făcut este ca parlamentarii actuali - şi USR contribuie cu toţi parlamentarii - să-şi asume renunţarea la confortul celor 6 luni de mandat suplimentar (...) Le cer tuturor parlamentarilor responsabili din actualul Parlament să-şi asume acest pact, le cer liderilor politici din celelalte partide să-şi asume semnarea acestui pact, inclusiv actualului preşedinte al României", a spus Barna.



Potrivit acestuia, PSD ar fi putut să scoată România din criză dacă ar fi înţeles că "nu mai are legitimitate".

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat că pactul pentru anticipate e "singura soluţie logică şi viabilă de deblocare a crizei politice".



"Tragedia imensă de la Caracal ne-a arătat nu doar că suntem într-o criză politică, dar şi că statul e într-o criză, pentru că e capturat de un grup de interese (...). Statul are nevoie în primul rând de profesionalizare şi de depolitizare şi astea sunt măsuri pe care noi suntem gata să le luăm în primele săptămâni, luni după ce ajungem la guvernare (...) Noi suntem pregătiţi să intrăm la guvernare, dar pentru asta avem nevoie de legitimitatea votului şi de o majoritate clară ca să putem lua aceste măsuri", a afirmat Cioloş.



În opinia sa, moţiunea de cenzură trebuie depusă imediat ce sunt strânse semnăturile necesare.