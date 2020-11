Alianţa USR PLUS Sibiu: 'Judeţul vicepremierului Turcan este codaş la gestionarea crizei sanitare; s-a ascuns situaţia ca pe vremea lui Ceauşescu'

Alianţa USR PLUS Sibiu susţine că judeţul vicepremierului Raluca Turcan, liderul organizaţiei PNL Sibiu, este codaş la gestionarea crizei sanitare, dată fiind incidenţa mare a cazurilor de COVID-19, şi afirmă că în acest judeţ "s-a ascuns situaţia ca pe vremea lui Ceauşescu".

"Judeţul vicepremierului Turcan, codaş la gestionarea crizei sanitare. Ne-au vizitat astăzi (miercuri n.r.) domnul ministru al Sănătăţii şi doamna vicepremier, au susţinut o conferinţă de presă şi au făcut recomandări de reevaluări. Ne-au explicat cum putem să domolim rata de transmitere comunitară, prin evitarea autobuzelor şi a parcurilor, noaptea, iar dacă vom ajunge la peste 10.000 de cazuri naţional (8.651 raportate azi - miercuri n.r.), să nu ne facem griji că n-or fi toate de tratat în spital, mai sunt asimptomatici şi cu forme uşoare. Dar domniile lor uită că pe lângă COVID-19 mai există şi alte afecţiuni care doar în spital pot fi tratate. Cifrele ne hărţuiesc zilnic, statistici, raportări, rate şi indici, cazuri în stare gravă la ATI (peste 1.000 azi - miercuri n.r) şi decese, cu şi fără comorbidităţi, de toate vârstele. Pentru că fatidicul 3/1000 cel prevăzut de legislaţie declanşează restricţii. Am trecut demult de el, suntem cu judeţul înroşit de cazuri şi pe locul 5 în ţară", a arătat Alianţa USR PLUS Sibiu, într-o postare pe Facebook, sub genericul "La Sibiu s-a ascuns situaţia ca pe vremea lui Ceauşescu", potrivit agerpres.ro.

Alianţa USR PLUS susţine că Sibiul îşi numără paturile de spital, medicii lipsă, orele lungi de aşteptare la triaj şi decesele şi că, numai în urmă cu o zi, 13 persoane au murit din cauza virusului.

"Suntem conform statisticii fruntaşi la decese, INSP ne informează că într-o săptămână 28,5% din decese provin din doar 4 judeţe, printre care Sibiu, unde numărul morţilor de ieri (marţi n.r.) a fost 13. În lipsa unor soluţii şi abordării responsabile în situaţia de criză, suntem pe cont propriu. Suntem de acord cu dl. ministru în privinţa diminuării răspândirii comunitare pentru a nu colapsa total sistemul sanitar deja sufocat. Staţi aşadar acasă, lucraţi de la domiciliu pe cât posibil, evitaţi deplasările inutile, faceţi lecţiile online. Menţineţi igiena mâinilor mereu, dezinfectaţi-vă, iar dacă ieşiţi la serviciu sau aprovizionare purtaţi mereu corect masca. Numai noi putem să avem grijă de noi", a arătat Alianţa USR PLUS Sibiu.

Organizaţia a făcut referire la un interviu televizat al unui medic şi cercetător, care a apreciat că autorităţile "ar cosmetiza" cifrele în privinţa cazurilor de COVID-19.

"Medic şi cercetător, timişoreanul Octavian Jurma a explicat în seara aceasta, într-un interviu televizat, misterul cifrelor sibiene: 'de luni de zile autorităţile cosmetizează cifrele'. Metoda se referă la raportarea cazurilor pe un interval mai lung de 14 zile pe care apoi le distribuie într-un platou care dau iluzia menţinerii epidemiei sub control, când de fapt lucrurile stau cu totul altfel şi neincluderea focarelor active. Focare avem: numai în centrele sociale din judeţ au fost confirmate cu noul virus un număr de 396 de persoane, dintre care 38 au decedat", se mai arată în postarea Alianţei USR PLUS Sibiu.