Alianţa USR-PLUS Timiş îşi propune să bată în europarlamentare adversarii din PSD şi PNL

Reprezentanţii alianţei electorale 2020 USR-PLUS Timiş au anunţat, vineri, că îşi propun ca în alegerile europarlamentare din luna mai să obţină un scor deasupra celor ce vor fi obţinute de PSD şi PNL, mizând să trimită la Bruxelles cel puţin opt eurodeputaţi, conform agerpres.ro.

Aceştia au afirmat că echipele USR-PLUS vor lucra împreună în toate cele 36 de filiale ale USR din judeţ şi în comunităţile în care partidul PLUS este prezent şi că vor duce o campanie mult mai profesionistă decât până acum."Scopul nostru în judeţul Timiş este să câştigăm alegerile, astfel ca Alianţa 2020 USR-PLUS să fie numărul unu la finalul alegerilor europarlamentare, să batem PNL şi PSD. Vom duce o campanie profesionistă, vrem să profesionalizăm campania. (...). Avem cea mai performantă lista de candidaţi europarlamentari pe care a avut-o România până astăzi", a declarat preşedintele USR Timiş, Cristian Moş, într-o conferinţă de presă.Coordonatorul PLUS pe zona de vest şi membru în Consiliul Naţional PLUS, Cătălin Şipoş, a afirmat în acelaşi context că partidul fostului premier Dacian Cioloş are judeţul Timiş 450 de membri, dintre care 300 sunt din Timişoara."O sută dintre aceştia sunt deja implicaţi în grupurile de lucru şi fac parte din echipele de pregătire a campaniei pentru europarlamentare. Sunt deja 30 de ani de la Revoluţie şi suntem alternativa pe care putem să o punem pe masă oamenilor. Sunt convins că alianţa va fi una puternică şi scorul va duce cât mai mulţi europarlamentari", a spus Cătălin Şipoş.Senatorul USR de Timiş, Nicu Fălcoi, a punctat că cele două formaţiuni au constituit o alianţă şi nu s-a discutat problema fuziunii, această chestiune fiind decisă, în viitor, de conducerile centrale ale celor două formaţiuni."Deocamdată nu s-a pus problema unor noi formaţiuni care să vină alături de noi. Doar conducerile partidelor USR şi PLUS pot decide dacă vom mai accepta pe altcineva. E clar că alături de noi nu pot veni decât oameni noi, care gândesc ca noi. (...). Nu s-a pus problema cărei familii europene ne vom afilia, vom vedea după alegeri. Fiecare partid va vedea", a conchis Nicu Fălcoi.