Aliment minune - Reglează glicemia, combate colesterolul, întăreşte imunitatea

Remediu imbatabil în lupta împotriva diabetului. Puterile acestui aliment sunt miraculoase, reușește să echilibreze organismul și funcțiile sale, potrivit exquis.ro.

Okra, o plantă cunoscută sub denumirea populară „degetele doamnelor” sau “bama”, are origine etiopiană, deși acum este cultivată în toată lumea. Planta este verde și are semințe mici și nutritive, care pot fi adăugate în mâncăruri și salate.

Okra sau bama, datorită profilului său nutritiv, era folosită ca remediu natural pentru o multitudine de probleme de sănătate. Oamenii o consumau pentru a scădea colesterolul rău, pentru a ține diabetul sub control, pentru o senzație de sațietate, dar chiar și pentru a distruge celulele canceroase!

Okra sau bama îți ține poftele în frâu

Fiindcă este alcătuită din fibre, vei avea o senzație de sațietate, dacă o consumi, potrivit doctorulzilei.ro. Așadar, vei avea mai puține pofte alimentare și îți vei menține o greutate a corpului optimă.

Te scapă de oboseală

Lumea este din ce în ce mai obosită. Dar bamele te ajută să te simți revigorat. Semințele conțin antioxidanți și polifenoli, adică mai multă energie în celulele tale.

Citește și: Metoda inedită - cum îţi activezi sistemul imunitar în doar 15 secunde

Menține glicemia în limite normale

Tot semințele de bame reduc nivelurile ridicate de glucoză din sânge, acționând ca o insulină vegetală. Bamele sunt folosite de secole în tratarea și prevenirea diabetului, chiar și oamenii de știință au confirmat că ajută în tratamentul acestei boli grave.

Reglează nivelul colesterolului din sânge

Okra reglează nivelul colesterolului din sânge și previne acumularea grăsimilor în organism. Această legumă miraculoasă poate scădea valorile mari ale colesterolului total și ale trigliceridelor, ajutând, pe termen lung, la prevenirea aterosclerozei și atacului de cord.

Previne hemoragia și problema oaselor fragile

Okra abundă în vitamina K, vitamina care vă poate întări sistemul osos și ajuta la o mai bună circulație a sângelui. Bamele previn fracturile, osteoporoza și sângerarea masivă în caz de leziuni.

Accelerează sistemul imunitar și îmbunătățește vederea

Bamele conțin multă vitamina A, un compus esențial în accelerearea sistemului imunitar. Okra conferă rezistență organismului pentru a ține piept infecțiilor, dar îmbunătățește și vederea.

Previne gastrita

Infecțiile cu Helicobacter Pylori sunt la ordinea zilei. Această bacterie trăiește în intestine și poate provoca inflamații care duc chiar la gastrită. Okra poate distruge bacteria Helicobacter Pylori din intestine, reducând astfel riscul de gastrită.