Alimente bogate în fitoestrogeni, pe care le poți consuma pentru a stimula producția de estrogen

Estrogenul este un hormon prezent atat in organismul femeii, cat si in cel al barbatului. Cantitatea de estrogen din organismul barbatului este mult mai mica, acesta fiind un hormon specific feminin, scrie exquis.ro.

Estrogenul este responsabil pentru dezvoltarea trasaturilor feminine de natura sexuala si este produs, in mare parte, de ovare. Ovarele elibereaza estrogenul atat in timpul menstruatiei, cat si intre ciclurile lunare, insa exista si perioade ale lunii in care se inregistreaza o scadere a nivelului de estrogen.

Functiile estrogenului in organism sunt nenumarate, incepand de la reglarea ciclului menstrual, a aparatului reproducator, a tractului urinar si a sistemului cardiovascular si pana la mentinerea densitatii osoase si a frumusetii pielii si parului.

Schimbarile bruste de dispozitie ale femeii sunt adesea cauzate de scaderea nivelului de estrogen din organism, remarca doc.ro. Alimentatia insa poate fi un aliat de pret al femeii care doreste sa suplimenteze in mod natural estrogenul din organism.

Exista o serie de alimente te pot ajuta sa echilibrezi nivelul de estrogen din organism, iar introducerea acestor alimente in dieta are multiple beneficii pentru organismul feminin.

De unde stii ca e cazul sa suplimentezi nivelul de estrogen din organism

Analizele de sange iti pot arata ca suferi de un asemenea deficit, insa exista si semne pe care organismul ti le transmite precum:

Ciclu menstrual neregular

Uscaciune vaginala

Bufeuri

Insomnii

Reducerea densitatii osoase

Reducerea fertilitatii

Schimbari bruste ale dispozitiei

Alimentele nu contin estrogen propriu-zis, insa contin fitoestrogeni – acestia stimuleaza productia naturala de estrogen in organism.

Alimente bogate in fitoestrogeni, pe care le poti consuma daca vrei sa stimulezi productia de estrogen

Semintele de in – acestea sunt primele in lista alimentelor care contin fitoestrogeni. Mai mult decat atat, semintele de in contin si fibre dietetice din belsug, precum si acizi grasi Omega-3 care reduc nivelul de colesterol din organism. O suta de grame de seminte de in contin pana la 380 de micrograme de fitoestrogeni.

Poti consuma semintele de in adaugate in salate, in iaurturi sau in cerealele pe care le mananci dimineata, la micul dejun.

Semintele de susan – aceste seminte sunt bogate in continutul de lignani, un tip de hormoni care echilibreaza nivelul de estrogen din organismul femeii. Cantitatea de fitoestrogeni din 100 de grame de seminte de susan este de 800 micrograme.

Poti consuma semintele de susan sub forma de pasta (n.r. tahini), dar si in salate, supe sau iaurturi.

Soia – produsele pe baza de soia, fie tofu, lapte sau iaurt de soia, contin o cantitate mare de fitoestrogeni, mai exact 103 micrograme pe 100 de grame.

Fisticul – fisticul contine cea mai mare cantitate de fitoestrogeni din toate nucile. Este vorba despre 385 de micrograme/ 100 de grame. Acesta poate fi consumat ca atare ori sub forma de mix, alaturi de alte nuci si seminte.

Nucile – nuca contine fitoestrogeni din belsug, dar si proteine si acizi grasi Omega 3. Aceasta poate fi consumata ca atare, sub forma de gustare, precum si in amestec, alaturi de alte nuci.

Fructele deshidratate – o gustare extrem de sanatoasa, bogata in fitoestrogeni, dar si in minerale si vitamine. De pilda, o portie de 100 de grame de caise deshidratate contine pana la 445 micrograme de fitoestrogeni.