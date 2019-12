Alin Petrache - 2019 a fost un an al reaşezării rugby-ului pe alte fundamente

Preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache, a declarat pentru AGERPRES că 2019 a fost un an al reaşezării acestui sport pe alte fundamente, principala ţintă fiind reformarea colectivelor tehnice la loturile naţionale.

"2019 a fost un an al reaşezării rugby-ului pe alte fundamente, în care principala preocupare a reprezentat-o reformarea colectivelor tehnice la loturile naţionale, profesionalizarea acestora, dar mai ales cooptarea unui staff profesionist la echipa naţională de seniori. De asemenea, aici trebuie menţionată şi aprobarea şi implementarea graduală a strategiei FRR pentru segmentul 2019-2023, un proces care s-a derulat eficient şi care avem încredere că va genera rezultate", a declarat Petrache.Întrebat care sunt cele mai mari performanţe ale rugby-ului românesc în 2019, Petrache a amintit formarea unei echipe de tehnicieni care speră să reuşească să impună un nou ritm de dezvoltare: "Depinde de palierul la care ne referim. Aş începe cu debutul lucrărilor de construcţie a noului stadion, pentru că acest proiect a fost gândit ca o moştenire sportivă şi culturală, pe care să o lăsăm generaţiilor viitoare. În ceea ce priveşte latura sportivă, trebuie menţionată performanţă 'Ghindelor', care au avut o evoluţie surprinzătoare şi au trecut în eşalonul valoric superior. Alături de ea, considerăm drept o victorie formarea unor echipe de tehnicieni care sperăm că vor impune un nou ritm de dezvoltare rugby-ului românesc la toate categoriile de vârstă. Şi nu aş uita să mă mândresc cu faptul că ne bucurăm de încrederea partenerilor şi suporterilor, un aspect esenţial în viaţa oricărui sport şi a oricărui sportiv, pentru care suntem mereu recunoscători şi care reprezintă întotdeauna o reuşită demnă de subliniat".Printre problemele cu care s-a confruntat federaţia în 2019, preşedintele FRR a amintit nivelul de pregătire al antrenorilor în raport cu nivelul internaţional."Principala problema pe care am identificat-o şi pe care încercăm să o contracarăm este reprezentată de nivelul de pregătire al antrenorilor în raport cu cerinţele şi tendinţele rugby-ului internaţional. Pentru anul 2020 am programat o serie de stagii de pregătire naţionale şi internaţionale care ar trebui să revigoreze acest segment atât de necesar evoluţiei echipelor şi jucătorilor. Mai sunt cu siguranţă şi alte dificultăţi, inconstanţa finanţărilor, lipsa unui număr suficient de baze sportive şi terenuri, însă încercăm să le facem faţă", a afirmat Petrache.Pentru 2020, principalul obiectiv este formarea unei echipe competitive care să obţină calificarea la Cupa Mondială din 2023, după ce anul acesta naţionala României a absentat de la Mondialul din Japonia, în urma sancţiunii primite din partea federaţiei internaţionale, din cauza folosirii fără drept de joc a lui Sione Faka'osilea, originar din Tonga."Pentru anul 2020 ne propunem formarea unei echipe de seniori competitive, în vederea calificării României la Cupa Mondială din 2023. Totodată, ne aşteptăm ca rezultatele juniorilor să se îmbunătăţească faţă de anii anteriori. Ne dorim, ca în fiecare an, să le fim alături cluburilor afiliate în toate proiectele şi iniţiativele lor, venind în întâmpinarea nevoilor lor specifice şi sprijinindu-le eforturile", a completat el.Mihai Macovei, jucător la Colomiers, în Franţa, a fost votat cel mai bun rugbyst român din străinătate, iar Ionel Melinte, care în 2019 a evoluat la CSA Steaua şi Timişoara Saracens, a fost desemnat cel mai bun jucător din campionatul intern.În 2019, România s-a clasat pe locul 3 în Rugby Europe Championship, cu trei victorii şi două înfrângeri: 9-18 cu Georgia acasă, 38-10 cu Germania pe teren propriu, 18-21 cu Spania în deplasare, 22-20 cu Rusia acasă şi 43-17 cu Belgia în deplasare.În iunie, ''stejarii'' au efectuat un turneu în America de Sud, câştigând cele două partide de verificare, 27-11 cu Chile şi 22-21 cu Brazilia.În aceeaşi lună, echipa feminină de rugby în VII a României, câştiga etapa a doua din Rugby Europe Women Trophy, la Lisabona, cu şase victorii din tot atâtea partide disputate, promovând în primul eşalon valoric. O lună mai târziu, ''ghindele'' ocupau locul 8 la Kazan, în calificările pentru JO 2020.Echipa masculină de rugby în VII a ocupat ultimul loc în Grand Prix Series (primul eşalon valoric continental al rugby 7's) şi a retrogradat în eşalonul secund european.