Alin Petrache: David Gerard va constitui un avantaj pentru România la meciul cu Portugalia

Preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache, a declarat, vineri, la stadionul Arcul de Triumf, că antrenorul francez David Gerard va constitui un avantaj pentru România în meciul cu Portugalia, fiind încântat de munca acestuia la reprezentativa lusitană în timpul Cupei Mondiale din Franţa de anul trecut.

"Cu siguranţă antrenorul nostru va fi un avantaj, pentru că a lucrat la echipa Portugaliei. M-am gândit la acest avantaj din timpul Cupei Mondiale. Discuţiile mele cu David au început exact în clipa în care Portugalia a ieşit de pe stadion, după meciul cu Fiji, când au câştigat împotriva lor. Mă ştiu de foarte mult timp cu David, am jucat unul împotriva altuia, este un tehnician în devenire foarte mare. Ceea ce a demonstrat la portughezi din punct de vedere al jocului grămezii, al apărării, şi toate lucrurile bune pe care le-am văzut la echipa Portugaliei sper să vedem anul acesta din plin şi la echipa României. Nu a fost neapărat un plan ascuns, dar, da, mi-am dorit stafful care a lucrat cu Portugalia, pentru că a demonstrat la Cupa Mondială că are valoare şi că au putut să ridice foarte mult nivelul din punct de vedere al jocurilor", a declarat Petrache, potrivit Agerpres.

Oficialul FRR speră ca România să îşi ia o revanşă în faţa Portugaliei în partida de sâmbătă, de pe teren propriu."Este un meci foarte important, mai ales din punctul de vedere al revanşei pe care trebuie să o luăm de anul trecut. Şi mai este foarte important pentru că cine câştigă mâine merge în semifinală şi organizează acasă semifinala. Şi sper din tot sufletul să fim noi aceia. Mai motivaţi ca acum nu cred că au fost niciodată jucătorii, poate nici la Cupa Mondială. Avem un staff nou care ştie să motiveze jucătorii, iar mâine sper să ne iasă şi din punct de vedere tehnic şi tactic toate lucrurile pe care le lucrăm de ceva săptămâni. Sperăm ca şi din punct de vedere fizic să ne ridicăm nivelul pe care Portugalia ştim că îl are, iar eu sper ca mâine o victorie să fie binemeritată în faţa unor suporteri inimoşi, pentru că am văzut că stadionul este aproape sold-out. O victorie va fi o surpriză din punctul vedere al tuturor. Portugalia este o echipă puternică, clasată astăzi pe locul 13 (în lume), România este pe undeva la 19-20, deci ar fi o surpriză. Eu sper la o victorie mare", a mai spus preşedintele federaţiei.Petrache a afirmat de asemenea că tehnicianul francez a adus un plus echipei României, fiind şi un bun psiholog."Chiar cred că în momentul de faţă României îi lipseşte foarte mult partea psihologică, chiar şi în nomenclator avem nevoie de psihologi, de cât mai mulţi psihologi care să discute cu jucătorul român şi cu sportivul român în general. Este un palier care nu prea este atins de foarte multe echipe naţionale şi cred că este un lucru care care va trebui dezvoltat din ce în ce mai mult", a mai spus Petrache.Naţionala României întâlneşte echipa Portugaliei în ultimul meci din Grupa B a Campionatului European 2024. Partida va avea loc sâmbătă 17 februarie, de la ora 16:30, pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf. Cu două victorii din tot atâtea partide disputate, ''stejarii'' se află pe primul loc în grupă, având şansa, în funcţie de rezultatele ultimei runde, să joace semifinala pe teren propriu.