Alina Bica a fost capturată: fosta șefă DIICOT, urmărită internațional, se află în Italia

Șeful IGPR Liviu Vasilescu a anunțat vineri seară că fosta șefă DIICOT Alina Bica a fost prinsă și se află în custodia poliției în Italia. Un alt urmărit internațional, Bene Ioan, afacerist clujean condamnat pentru dare de mită în dosarul fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu, a fost și el arestat tot în Italia.

„In urma cooperarii politienesti internationale, precum si a bunei relatii instiutionale intre ministrul afacerilor interne din Romania si ministrul de interne Italian, in aceasta seara, colegii din Italia au identificat si retinut doi urmariti internationali:

1. BICA Alina Mihaela, urmarita international in baza Mandatului European de Arestare emis de catre Tribunalul Bucuresti, pentru favorizarea faptuitorului. Aceasta are de executat 4 ani închisoare.

2. BENE Ioan, urmarit international in baza Mandatului European de Arestare emis de catre Tribunalul Bucuresti, pentru fals sub inscrisuri sub semnatura privata, dare de mita, evaziune fiscala. Acesta are de executat 6 ani si 2 luni inchisoare.

Cei 2 urmăriți internațional sunt în custodia autorităților din Italia, urmând a fi prezentați unei instanțe pentru a dispune asupra executării Mandatelor Europene de Arestare și asupra predarii către Romania.

Alte detalii, cu privire la operatiune din aceasta seara, nu pot fi facute publice, in acest moment, procedurile judiciare fiind inca in derulare.

Multumim tuturor partenerilor instituíonali pentru sprijinul acordat in acest caz.

Asigur cetetenii ca Politia Romana va continua activitatea de depistare a tuturor persoanelor care se sustrag. Este doar o chestiune de timp, pana ii vom aduce acasa”, a transmis Liviu Vasilescu.

Poliția Română a dat-o în urmărire în noiembrie 2019 pe fosta șefă DIICOT Alina Bica, după ce instanța supremă i-a respins apelul, aceasta rămânând cu pedeapsa 4 ani de închisoare cu executare.

Alina Bica a fost eliberată din penitenciarul din Costa Rica în luna decembrie 2018, după ce a formulat contestație față de formarea completurilor de 5 judecători. Instanța supremă a decis, la acea vreme, suspendarea executării pedepsei de 4 ani de închisoare până la soluționarea dosarului (rejudecat).

În cauză, Alina Bica a fost condamnată pentru favorizarea făptuitorului, după ce i-a ridicat sechestrul asigurator asupra acţiunilor lui Adriean Videanu. Sechestrul asupra acţiunilor fusese dispus în dosarul Romgaz-Interagro.

În privința revenirii în țară a Alinei Bica, potrivit Elenei Udrea, fosta șefă DIICOT nu se mai intoarce: „Din câte știu eu, Alina Bica nu mai calcă în România. Nu mai vine în România”.

De altfel, fostul avocat al Alinei Bica, Laura Vicol, a anunțat, în luna iulie 2019, că fosta sa clientă nu se va întoarce în România și că urmează să solicite azil politic în altă țară, nu în Costa Rica.

