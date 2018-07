Alina Gorghiu AVERTIZEAZĂ CCR, după opinia Comisiei de la Veneția: 'Să nu cumva să nu ia act de acest raport preliminar'

Senatoarea PNL, Alina Gorghiu, afirmă că opinia Comisiei de la Veneţia este mai mult decât binevenită şi solicită CCR să ia act de raportul preliminar al Comisiei cu privire la legile justiţiei, despre care spune că trebuie să fie întoarse în Parlament.

"Opinie mai mult decât binevenită! A fost un efort de luni de zile al PNL, al delegaţiei noastre la APCE, al preşedintelui, al sistemului judiciar! Şi uite că astăzi eforturile şi criticile sunt confirmate de experţii internaţionali! Plus că vine într-un moment cheie, când ministrul Justiţiei a declanşat procedura de numire a noului şef la DNA! Am criticat în plen şi în Comisia specială toate aceste aspecte, dar am bătut la porţi închise, căci asta înseamnă să lucreze PSD cu oameni de nivelul lui Nicolicea, Şerban Nicolae sau Iordache, la ordinul lui Dragnea. Cer CCR să nu cumva să nu ia act de acest raport preliminar, mai mult decât limpede şi profesionist! Să ia act atunci când va soluţiona sesizarea PNL pe legea 303, ca să spulbere opiniile publice îndreptăţite să creadă că este o curte politizată şi la dispoziţia PSD. E clar că toate legile justiţiei trebuie întoarse în Parlament, trebuie făcută o dezbatere serioasă, cu alt preşedintele, nu domnul Iordache care şi-a dovedit limitele cu vârf şi îndesat", a precizat, vineri, Gorghiu pentru AGERPRES