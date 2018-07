Alina Gorghiu îl desființează pe Liviu Dragnea: 'Are un profil de om bolnav, de obsedat'

Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat, joi, la Timișoara, cu privire la interviul dat de Liviu Dragnea la un post național de televiziune, miercuri seara, că are un “profil de om bolnav, de obsedat” și că cei care îl susțin ar trebui să fie “îngrijorați”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

“Am urmărit declarațiile domnului Dragnea de aseară. Am crezut că domnul Dragnea și-a dedicat o oră întreagă aseară în emisiunea la care a participat pentru domnul Iohannis. A vorbit exclusiv despre președintele României. Evident că asta nu înseamnă un profil de om de stat și de om care conduce majoritatea parlamentară și indirect Guvernul României, ci este un profil de om bolnav, de obsedat. Realmente de obsedat, și o spun la modul serios pentru că sunt colegi ai domniei sale care încă îl mai sprijină, care ar trebui să fie îngrijorați de genul acesta de reacție”, a afirmat Alina Gorghiu.

Senatorul PNL a mai precizat că Liviu Dragnea are un astfel de comportament pentru că “simte fiorul finalului”, în condițiile în care ar mai avea două dosare penale care ar urma să fie supuse analizei pentru redeschidere.

“Evident că există scuze, dar nu suficiente pentru a justifica comportamentul său. A făcut chiar domnia sa public faptul că mai are două dosare penale care urmează să fie supuse analizei pentru redeschidere, unul pe numele Dragnea, unul pe numele companiei cu care a devalizat jumătate de Românie, Tel Drum, în septembrie. Deci presiunea pe Liviu Dragnea este una foarte mare și el știindu-se vinovat de aceste lucruri nu are de ales decât să amenințe pe toată lumea de dimineață până seara, așa face orice om care simte fiorul finalului. Rațiunea și echilibrul nu sunt, din punctul meu de vedere, compatibile cu profilul lui Liviu Dragnea, iar problemele lui nu au rezolvare indiferent cât de mult l-ar amenința cu suspendarea pe actualul președinte al României. Am văzut însă o nuanță aseară, nu doar pe Klaus Iohannis îl amenință, lucrul acesta îl face de vreun an și jumătate, l-a amenințat indirect și voalat și pe Călin Popescu Tăriceanu. Pentru că miza lui absolută este să se emită acel act numit ordonanță de urgență pe Legile Justiției și pe Codul Penal. Cred că visează dimineața, la prânz și seara acest lucru”, a declarat Alina Gorghiu.