Alina Mungiu Pippidi dă SEMNALUL: 'Dacă PSD nu încearcă SUSPENDAREA lui Iohannis...'

Disputa pe legile justiţiei va rămâne şi în 2018 un soi de conflict perpetuu şi o situaţie pe muchie de cuţit, fără câştigător clar, este de părere analistul Alina Mungiu Pippidi.

Într-un interviu pentru ziarul Adevărul, Alina Mungiu a afirmat că există, totuşi, un risc ca PSD să piardă disputa dacă nu "evită prostia supremă, adică suspendarea lui Klaus Iohannis, care ar solidariza pe toată lumea de partea lui." Dacă nu fac acest lucru, social democraţii pot fi liniştiţi, pentru că "nu există la ora asta un proces de construcţie a elitei alternative suficient de profund şi de profesionist ca să vedem altceva decât un conflict perpetuu (...), fără câştigător clar."

Cât despre conflictul politic care a măcinat societatea românească în anul 2017, Mungiu Pippidi a spus: "Conflictul din 2017 este datorat unei discordanţe dintre legislaţia noastră anticorupţie, băgată pe gâtul politicienilor de generaţia noastră, activiştii integrării europene din anii două mii (Cristi Diaconescu, Monica Macovei, societate civilă), cu ajutorul şi sub presiunea UE, înainte de integrare, cînd aceştia nu aveau curajul să se opună pentru că intrarea României în EU era pusă sub semnul întrebării, şi practicile clasei politice. Această legislaţie loveşte în întreaga clasă politică şi administrativă din România, dovadă miile de conflicte de interese şi incompatibilităţi din justiţie şi miile de condamnări de pe Harta corupţiei de pe situl România curată. În mod normal, în aceşti 12-13 ani de la primele legi anticorupţie ar fi trebuit ca justiţia plus alegerile să elimine treptat pe oamenii cu probleme şi să-i înlocuiască treptat cu o altă clasă politică. DNA a băgat în închisoare mai mult de jumătate din baronii locali, dar evoluţia nu a avut loc, pentru că aceştia au reuşit să transmită puterea unor apropiaţi sau membri ai familiei. Opoziţie la legile anticorupţie a fost permanent, mai ales din partea PSD şi UDMR, dar faptul că şi în 2012 şi în 2016 alegerile au fost cîştigate de majorităţi care au direct de suferit din cauza acestor legi a făcut legile nesustenabile. Aici nu e vorba de opinii, ori aceşti oameni elimină legile, ori legile îi elimină pe ei."

Analistul a criticat dur şi modificarea Legilor Justiţiei.

"Ceea ce se aplică retroactiv, nu e clar de ce, şi practic anulează ce au făcut ANI, DNA şi instanţele ani de zile, aducând la zero efortul de a reînoi clasa politică. În rest, degeaba muncesc unii să traducă legile, e perfect adevărat că nu e nici o legătură între felul cum e organizată justiţia (cine pe cine numeşte) şi felul în care funcţionează ea de fapt, între ceea un un coleg de al meu, profesorul Stefan Voigt, numeşte independenţa de jure (constituţională) şi cea de facto, dovezile sunt clare, echilibrul de putere, şi nu organizarea judiciară explică independenţa justiţiei. Organizarea judicară poate fi în fond dată peste cap din nou de un Parlament viitor, în vreme ce dacă anulezi procese pe şapte ani şi pierzi ocazia să elimini şapte sute de oameni, totul a fost degeaba, înseamnă că justiţia chiar nu reuşeşte să aducă vreo contribuţie la primenirea clasei politice.", a conchis Alina Mungiu Pippidi.

