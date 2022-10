Am achitat constructorilor facturi restante de circa 48,5 de milioane lei și achităm aceste datorii ca să evităm angrenarea PMB în litigii, spune primarul Dan

„Am achitat constructorilor facturi restante în valoare de aproximativ 48,5 de milioane de lei. Pentru obiectivul Penetraţia Splaiul Independenţei Ciurel, am plătit facturi restante pentru lucrări în valoare de 29,7 milioane lei. Totodată, pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare sistem rutier şi linii de tramvai Pantelimon” – (Park & Ride Cora Pantelimon) am achitat 13,7 milioane lei, iar pentru lucrări la proiectul ”Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu” am plătit 5 milioane de lei. Achităm aceste datorii ca să evităm angrenarea Primăriei Capitalei în litigii pentru neplata facturilor şi, în unele cazuri, şantierele să nu fie blocate. În perioada următoare ne vom ocupa şi de facturile aferente a două obiective din programul de reabilitare a sistemului de termoficare”, a scris Nicuşor Dan, luni pe Facebook.