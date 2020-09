Am antrenat fazele fixe, dar se pare că degeaba, spune mâhnit tehnicianul de la FCSB

Tehnicianul echipei FCSB, Anton Petrea, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu FC Voluntari, pierdut cu scorul de 1-2, că formaţia sa a exersat la antrenamente fazele fixe, dar a primit gol tocmai dintr-o astfel de fază, potrivit news.ro.

“O primă repriză nu tocmai satisfăcătoare, am intrat prost în joc, nu am avut agresivitatea dorită. În repriza a doua am jucat mai bine. Am antrenat fazele fixe, dar se pare că am antrenat degeaba. Am primit gol din fază fixă. Din păcate am marcat un singur gol deşi am avut mult mai multe situaţii.

Da, l-am certat pe Cristea. I-am atenţionat pe jucători înainte de meci că sunt buni la faze fixe, dar nu e neapărat greşeala lui Cristea. Prima repriză nu a fost una strălucită şi trebuie să analizăm bine ce s-a întâmplat. Vlad a fost ok, a mai avut nişte ezitări. Probabil că oprimul gol l-a demoralizat un pic”, a spus Petrea la posturile care transmit Liga I.

Formaţia FCSB a fost învinsă, sâmbătă seară, în deplasare, cu scorul de 2-1 (1-0), de echipa FC Voluntari, într-un meci din etapa a treia a Ligii I.

Golurile învingătorilor au fost marcate de Mailat ’29 şi Ricardinho ’64. Pentru FCSB a înscris Man, în minutul 86.