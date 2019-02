'Am demontat mitul că ambliopia (ochi leneș) nu poate fi tratată după 7 ani și am schimbat viețile pacienților'

Dorință de a evolua, dragoste pentru profesia de medic, muncă, perseverență, empatie față de fiecare pacient care îi trece pragul clinicii, profesionalism. Așa ar putea fi descris fondatorul Centrului Oftalmologic Optisan – Dr. Alexandru Dimitriu, medic primar oftalmolog, cel care în ultimii ani a reușit să obțină rezultate remarcabile în terapia ambliopiei (ochi leneș). Deși nu îi place să vorbească prea mult despre sine, vorbește cu însuflețire despre munca sa, despre echipa sa și despre proiectul său legat de terapia vizuală (un domeniu puțin cunoscut în România, însă folosit în SUA pentru diferite afecțiuni). Vorbește cu căldură despre pacienții său și cu bucurie că reușește să îi ajute și unora chiar să le schimbe viețile.

1. Domnule doctor Dimitriu, înainte de a trece la subiectul atât de interesant legat de terapia vizuală, spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră.

Fac parte dintr-o familie de medici, tata medic oftalmolog și mama medic imagist. Probabil, ca orice copil provenit dintr-o familie de medici, am simțit, mai ales în studenție, presiunea aceea de fi cel mai bun, de a nu-mi dezamăgii părinții. Apoi, devenit medic, pe picioarele mele și departe de părinți, a intervenit presiunea de a nu-mi dezamăgii pacienții. Sunt deosebit de mândru să pot spune că empatizez cu pacienții mei, că de foarte multe ori mă pun în situația lor. Cred din suflet că în medicină, pe lângă o pregătire profesională foarte bună trebuie să ai o doză mare de empatie față de pacienți. Asta este rețeta succesului.

Ca și formare profesională, am făcut rezidențiatul in oftalmologie la Tg. Mureș și l-am absolvit în 2001, sub conducerea prof. dr. Liana Sireteanu, după care am ajuns la spitalul din Vișeu de Sus, județul Maramureș. Pentru că îmi doream ceva mai mult, în 2007 am deschis un cabinet medical oftalmologic la Zalău, județul Sălaj. Acel mic cabinet a fost startul pentru Centrul Oftalmologic Optisan, la care în momentul de față vin pacienți din întreaga țară.

http://www.optisan.ro/testimoniale/

2. Aveți o carieră frumoasă în oftalmologie. Ce v-a făcut să credeți în terapia vizuală și în posibilitatea recuperării vederii ochiului leneș (ambliop) chiar și după vârsta de 7 ani?

Îndoctrinat fiind din facultate și apoi din rezidențiat cu postulatul că ambliopia nu mai poate fi tratată după 7 ani, nu credeam că poate exista un tratament pentru o boală considerată incurabilă după o anumită vârstă. Totuși, fiind un tip curios și orientat spre nou, spre inovație, citind și studiind ce mai e prin lume, am auzit de un soft pentru terapie vizuală produs în SUA și aprobat de FDA. Nu m-am gândit de două ori și am achiziționat aparatura. Mi-am zis, hai să încerc, să văd măcar ce principii de tratament folosesc americanii! Metoda fiind relativ nouă prin 2010, neavând un suport practic consistent și nici prea multe informații de la producătorii de soft, am început să lucrez cu pacienții diagnosticați de mine cu ambliopie și care erau disperați să își recupereze vederea (pentru motivul ca nu se mai poate face nimic). Ce m-a făcut să cred în terapia vizuală? Întrebarea este excelentă. Am început să cred în metoda asta de terapie în momentul în care pacienții care mi-au acordat toată încrederea lor au început să obțină rezultate după primele 10 ședințe de terapie vizuală. Am sesizat că, în funcție de algoritmii folosiți, rezultatele pot fi diferite. Apoi am început etapa de sistematizare a informației. Necunoscând potențialul metodei, am oferit foarte multe sesiuni gratuite de terapie vizuală, ca să pot înțelege mecanismul softului. Pe măsură ce protocoalele de terapie se desfășurau și deveneau tot mai complexe și aplicate pe mai mulți pacienți, până și eu eram surprins de rezultatele obținute. La un moment dat, ajunsesem să mă gândesc că diagnosticul de ambliopie pe care l-am stabilit era eronat. Bineînțeles că diagnosticul era corect, însă rezultatele erau fantastice și nu îmi venea să cred că demontez un mit, tot ce am învățat eu în facultatea, și anume, că ambliopia se tratează până cel târziu la vârsta de 7-9 ani.

Așadar, în ultimii ani, am sistematizat toate datele culese din 2010 încoace și am dezvoltat un protocol de terapie foarte bine structurat, cu algoritmi particularizați pentru fiecare pacient, cu care am reușit până acum să tratăm ochiul leneș la pacienți aproape disperați. Și aici mă refer mai ales la tinerii care își doreau cariere militare, pentru care diagnosticul de ambliopie însemna ștampila INAPT la baremul medical și cărora toți medicii la care au fost le-au spus ca nu se mai poate face nimic pentru tratarea ambliopiei (de vina fiind vârsta). Astfel, prin muncă și perseverență, am reușit să demontez mitul că ambliopia nu se mai tratează după vârsta de 7 ani. Pacienții Centrului Oftalmologic Optisan care fac sau au făcut terapie vizuală, au vârste cuprinse între 5 și 47 de ani.

3. Ce este de fapt ambliopia?

Ambliopia, numită și boala ochiului leneș, este caracterizată prin performanța vizuală slabă a unuia dintre ochi. Între 2% și 5% din întreaga populație a lumii este diagnosticată cu ambliopie. Este o afecțiune tăcută, care nu transmite simptome ușor de sesizat, ca în cazul altor afecțiuni. Copilul cu ambliopie nu realizează că nu vede bine cu un ochi. Astfel, creierul începe să ignore imaginile încețoșate, neclare primite de la ochiul cu probleme, imagini care denaturează percepțiile, și începe să folosească doar imagine bună, clară primită de ochiul cu vedere bună. Așa cum spuneam, copii nu își dau seama de problema pe care o au. Totuși faptul că nu văd cu unul dintre ochi, poate să le creeze probleme în îndeplinirea unor sarcini pe care colegii lor de grădiniță sau de școală le pot realiza foarte ușor. Acest aspect le produce frustrări, pot fi mai irascibili sau mai inadaptabili în mediul educațional sau social. De asemenea, pot să apară dificultăți de citire sau abilități scăzute în practicarea unui sport. Părinții trebuie să fie atenți la aceste aspecte și să meargă și la un consult oftalmologic pe lângă cele pediatrice, psihologice sau de altă specialitate.

Ambliopia se instalează în timp și este determinată de unele afecțiuni oftalmologice cu care copilul se naște, cum ar fi cataracta congenitală, ptoza palpebrală congenitală, strabismul congenital, viciile de refracție. Ambliopia apare în jurul vârstei de 4-5 ani, moment în care medicul oftalmolog o poate diagnostica. Majoritatea cazurilor sunt diagnosticate în urma unor controale de rutină, așadar este foarte important ca începând cu vârsta de 3 ani, părinții să meargă cu copilul la oftalmolog, chiar dacă nu exista vreun semn că ceva ar fi în neregulă.

4. Când ați început studierea și punerea în aplicare a terapiei vizuale?

Așa cum vă spuneam și mai sus, am pus în aplicare terapia vizuală în momentul în care am cumpărat softurile din SUA. Era prin 2010. În ultimii trei ani am reușit însă să dezvolt o metodă bine pusă la punct, cu algoritmi specifici fiecărui pacient. Sunt mândru să spun că am creat și echipa ideală, pentru că de fiecare pacient se ocupă o echipă de specialiști, optometriști și psihologi, iar Centrul Oftalmologic Optisan Zalău, este singurul din Romania acreditat de College of Optometrist in Vision Development din Statele Unite ale Americii.

5. Care au fost dificultățile pe care le-ați întâmpinat în introducerea acestor terapii în România?

Nu consider ca am avut neapărat dificultăți. A fost nevoie de multă muncă, de tenacitate, de studiu. A fost dificil însă satisfacția este extraordinară odată cu rezultatele obținute de fiecare pacient. Poate cel mai dificil a fost să lupt cu convingerile colegilor mei care merg în continuare pe principiul „nu știu, deci nu există”, dar și cu scepticismul pacienților care a fost destul de greu de învins după ce colegii mei le-au spus ca nu se mai poate face nimic.

În ceea ce privește introducerea la scară largă a terapiei vizuale în România, va fi greu de realizat pentru că principiile ei sunt puțin cunoscute. Sunt singurul care o practică cu succes însă voi face tot ceea ce îmi stă în putință pentru a o introduce în ghidurile medicale și de a o face cunoscută în rândul colegilor mei oftalmologi.

6. Având în vedere dificultățile, majoritatea determinate de mentalități, ce v-a determinat să continuați munca dumneavoastră?

Faptul că în timp am constat că pot să schimb viețile pacienților, că părinți și copii disperați și-au pus speranța în mine, în echipa mea și în terapia vizuală, iar rezultatele, adică recuperarea vederii ochiului leneș nu s-au lăsat așteptate. Pe lângă asta a fost vorba și de o oarecare încăpățânare bazată pe mottoul „Cea mai mare plăcere în viață este să faci ceea ce alții ți-au zis că nu poți”. De altfel, sunt genul de persoană căreia îi plac provocările și care nu se dă înapoi de la muncă până când nu obține rezultatul dorit. Aș minți spunând că nu au fost momente în care am vrut să abandonez întregul proiect. Asta din cauza autorităților dezinteresate, a mentalităților înrădăcinate, a colegilor. Însă, de fiecare dată rezultatele obținute de pacienți după terapia vizuală m-au făcut să-mi continuu munca și studiul în acest domeniu fascinant. Mai mult, de curând, recunoașterea muncii mele a venit din SUA, de la College of Optometrist in Vision Development, unde am fost nominalizat pentru premiul Making Vision Therapy Visible Award. Nominalizarea este o onoare pentru mine și îmi dă imboldul de a-mi continua munca.

Și totuși, catalizatorul meu permanent, cei care m-au făcut să continui sunt pacienții noștri. În acest moment, la Centrul Oftalmologic Optisan Zalău ajung pacienți din întreaga țară și cea mai mare mulțumire a mea ca profesionist este să îi văd că pleacă de la noi mulțumiți și apoi vindecați sau cu vederea ameliorată semnificativ.

7. Care sunt rezultatele ultimilor ani, de când ați stabilit un protocol de terapie clar?

Nu îmi plac statisticile, însă am încercat să fac o sinteză a rezultatelor. Nu îmi plac statisticile deoarece pentru mine, fiecare pacient este unic și mi-e foarte greu să îl includ într-o anumită categorie. Totuși a fost necesar să realizez statistici, studii și acestea presupun anumite rigori, unde pacienții devin cifre.

Ce pot să vă spun cu certitudine este că în ultimii trei ani, din cei peste 100 de pacienți incluși în protocolul de terapie vizuală, pacienți cu vârste cuprinse între 5 și 47 de ani, au fost doar 4 la care rezultatele au fost mai slabe decât ne doream. Însă nu a existat vreun pacient care să nu obțină măcar o recuperare a vederi cu 30%.

https://www.facebook.com/optisan.ro/

8. Descrieți-ne o amintire frumoasă legată de pacienții dumneavoastră care și-au recuperat vederea cu ajutorul terapiei vizuale.

Primul îmi vine în minte, cazul Oanei, poate și pentru că a fost una dintre cele mai rapide recuperări a vederii. Oana, o tânără de 19 ani dintr-o familie de militari de profesie, în 6 luni și-a recuperat vederea obținând apt pentru admitere la Academia de Poliție.

Oana a fost pacienta care ne-a făcut unul dintre cele mai frumoase cadouri la finalul lui 2018.

De fapt, Oana nu mai este o pacientă oarecare, ea face acum parte din familia Optisan, din echipa Optisan. Și asta, pentru că NOI împreună cu EA, am reușit să îi schimbăm viața după ce toată lumea îi spusese că nu mai are nici o șansă de a-și urma visul de a avea o carieră militară.

Oana a fost perseverentă, nu a acceptat spulberarea visului, ne-a găsit pe noi, am format o echipă bine închegată, am muncit împreună și visul ei s-a împlinit în 21 decembrie când la ultimul control vederea ochiului ei ambliop era recuperată 100%.

A fost o mare bucurie să îi dăm vestea asta! Și de partea noastră, a celor care ne-am ocupat de terapia vizuală și de parte ei și a familie ei. Este absolut impresionant să vezi părinții emoționați până la lacrimi în momentul când le dăm vestea "ambliopia a fost vindecată, copilul dumneavoastră poate să își urmeze visul"!

9. Ce ținte aveți pentru viitor. Cum vedeți terapia vizuală în Romania în următorii ani?

Mi-aș dori tare mult înființarea unei discipline separate, cea de optometrist de dezvoltare (este specialistul pregătit special pentru terapie vizuală) care are un istoric în SUA. Ei sunt specialiștii care se ocupă de toate tulburările de vedere binoculară, însă domeniul are strânse legături și cu psihologia și neurologia. Sunt convins că voi avea în continuare multe bătălii și foarte multă muncă însă asta este ținta mea și o voi realiza.

10. Care este mesajul dumneavoastră către părinții care au copii cu ambliopie și către adulții tineri diagnosticați cu această afecțiune?

Pacienților care suferă de ambliopie și nu au alte boli asociate legate de afecțiuni ale retinei sau ale nervului optic, eu le garantez cel puțin 30% ameliorarea acuității vizuale. Metoda noastră de terapie vizuală are rezultate excelente însă succesul depinde foarte mult și de pacient. Avem nevoie de implicare din partea pacientului cu ambliopie, de motivație, de calități intelectuale bune spre foarte bune. Este necesar să formăm o echipă și să muncim cot la cot până la obținerea celui mai bun rezultat posibil.

Iar pentru final repet și voi repeta de câte ori voi avea ocazia. Mergeți cu copiii dumneavoastră la medicul oftalmolog pentru consultații de rutină. Astfel veți evita surpriza neplăcută să descoperiți întâmplător ambliopia sau alte afecțiuni tăcute ale ochiului.