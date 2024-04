'Am reușit! Am spart betoane!'

Durerile intense de picioare, crampe musculare dureroase care se intensifică la mers și cedează în repaus, dar și senzația de pulsații în picior sunt doar câteva dintre semnele și simptomele arteriopatiei obliterante. Arteriopatia obliterantă sau boala arterială periferică la nivelul membrelor inferioare este una dintre bolile cardiovasculare cele mai răspândite. Apare ca urmare a depunerilor de calciu și colesterol pe pereții vaselor de sânge, provocând îngustarea lor cu afectarea fluxului de sânge. Netratată, arteriopatia obliterantă poate avea complicații grave.

Cu o astfel de afecțiune a fost diagnosticat și Adrian, un pacient cu antecedente cardiovasculare. Tratamentele pe care le-a urmat de-a lungul timpului nu au avut efect, iar boala se agravase. Astfel, Adrian a ajuns de urgență la spital unde, din cauza complicațiilor foarte grave, medicii au decis amputarea piciorului stâng.

La scurt timp după acest episod neplăcut, pacientul a început să simtă dureri în piciorul drept, iar deplasarea era tot mai dificilă. În urma unei recomandări, Adrian a luat decizia de a veni la Spitalul Clinic SANADOR.

„La puțin timp după amputarea piciorului stâng, am ajuns cu Ambulanța SANADOR la consult la Dr. Elena Nechifor, medic primar chirurgie cardiovasculară la Spitalul Clinic SANADOR. Echipajul ambulanței m-a dus până în cabinetul doamnei doctor, deoarece nu puteam să mă deplasez”, își amintește bărbatul.

În urma consultației, Dr. Elena Nechifor a hotărât că pacientul are nevoie de o intervenție minim invazivă realizată endovascular prin procedura Jetstream, pentru distrugerea plăcilor de aterom calcificate din interiorul vaselor de sânge din membrul afectat. Intervenția a fost realizată în Laboratorul de Cateterism de echipa de cardiologie intervențională de la Spitalul Clinic SANADOR. După aproximativ trei ore, procedura s-a încheiat cu succes. După intervenție pacientul s-a simțit foarte bine, iar piciorul drept a fost salvat.

„Doamna doctor mi-a zis: «Am reușit! Am spart betoane!» și am înțeles tot. Am apreciat abnegația, profesionalismul medicilor, apropierea de pacient. Consider că ce au făcut cu mine este cel puțin material pentru o comunicare științifică, dacă nu chiar pentru un doctorat!”, conchide Adrian.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu afecțiuni cardiovasculare beneficiază de investigații performante, esențiale pentru un diagnostic rapid și corect. În funcție de diagnostic și starea pacientului, tratamentul este realizat prin proceduri de cardiologie intervențională, prin intervenții de chirurgie cardiovasculară sau combinat, prin proceduri hibrid. Laboratorul de Cateterism de la Spitalul Clinic SANADOR este singurul din România dotat cu două angiografe ultraperformante, Philips Azurion 7.