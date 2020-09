Amânare pe marile ecrane - Premiera filmelor Black Widow, West Side Story al lui Spielberg şi „Eternals” al Marvel, lăsată pentru mai încolo

Disney a anunţat amânarea cu câteva luni a lansării mai multor filme, între care „Black Widow”, cu Scarlett Johansson, „West Side Story” al lui Spielberg, „Death on the Nile” al lui Kenneth Branagh şi „Eternals” şi „Shang Chi and the Legend of the Ten Rings” ale Marvel, potrivit news.ro.

Decizia Disney va afecta serios box office-ul nord-american de anul acesta. Analiştii au estimat deja că încasările în această piaţă vor fi diminuate cu 70% - 80% din cauza pandemiei.

„Black Widow” era programat să fie lansat pe 6 noiembrie, dată puţin probabilă având în vedere că un sfert dintre cinematografele din SUA sunt încă închise, iar celelalte nu funcţionează la capacitate maximă. Variety a scris recent că Disney are în vedere o altă dată de lansare, după performanţa dezamăgitoare a „Tenet” (Warner Bros., r. Chistopher Nolan) pe marile ecrane americane şi amânarea premierei „Wonder Woman 1984”. Astfel, „Black Widow” va fi lansat pe 7 mai 2021.

Continuarea „Murder on the Orient Express” (2017), filmul „Death on the Nile”, bazat pe romanul Agathei Christie, va fi lansată pe 18 decembrie 2020, după ce iniţial era programat să apară pe 23 octombrie.

„West Side Story”, primul musical al lui Steven Spielberg, era aşteptat să fie un competitor important la premiile Academiei americane de film. Această previziune rămâne, însă nu pentru gala din aprilie anul viitor, deoarece filmul va fi lansat cu un an mai târziu decât era programat, pe 10 decembrie 2021.

Alte filme cu supereroi care au fost amânate sunt „Eternals” (r. Chloé Zhao, cu Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan şi Kumail Nanjiani) - care va debuta pe 5 noiembrie 2021, şi nu pe 12 februarie 2021, şi „Shang Chi” - care va fi lansat pe 9 iulie 2021, după două luni de la data stabilită.

Nanjiani a scris pe Twitter: „Marvel a luat decizia corectă şi responsabilă. Nimic nu este mai important decât viaţa şi sănătatea. Nu le pot spune oamenilor să meargă la un cinematograf până ce nu mă simt în siguranţă să merg la unul”.

Thrillerul „Deep Water”, cu Ben Affleck şi Ana de Armas, nu va mai fi vizionat începând cu 13 noiembrie 2020, ci din 13 august 2021.

Studioul a menţinut data din noiembrie pentru lansarea animaţiei „Soul” (Pixar).

Totuşi, două filme vor fi lansate mai devreme decât a fost stabilit: lungmetrajul horror „The Empty Man”, cu o lună şi jumătate, şi „The King’s Man”, cu două săptămâni.

Programul lansărilor Disney pe 2020: „The Empty Man” - 23 octombrie; „Soul” - 20 noiembrie; „Free Guy” - 11 decembrie; „Death on the Nile” - 18 decembrie.

Programul lansărilor Disney pe 2021: „Everybody’s Talking About Jamie” - 22 ianuarie; „The King’s Man” - 12 februarie; „Raya and the Last Dragon” - 12 martie; „Bob’s Burgers” - 9 aprilie; „Ron’s Gone Wrong” - 23 aprilie; „Black Widow” - 7 mai; „Cruella” - 28 mai; „Luca” - 18 iunie; „Shang Chi and the Legend of the Ten Rings” - 9 iulie; „Jungle Cruise” - 30 iulie; „Deep Water” - 13 august; „Beatles Get Back” - 27 august; „The Last Duel” - 15 octombrie; „Eternals” - 5 noiembrie; „West Side Story” - 10 decembrie.