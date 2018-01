Amănunte neştiute despre starea de sănătate a Simonei Halep: Ce a devoalat tatăl liderului mondial

Ies la iveală amănunte neştiute despre starea de sănătate a Simonei Halep. Tatăl sportivei s-a decis să devoaleze totul. Simona Halep joaca luni dimineata cu Naomi Osaka, in optimile Australian Open. Accidentata la glezna in primul tur, Simona Halep a castigat meciul maraton de aproape 4 ore cu Lauren Davis, iar acum este epuizata. Ea si-a anulat antrenamentul de duminica, insa lucreaza cu medicii pentru recuperarea completa pana la partida cu Naomi Osaka, programata luni dimineata, nu mai devreme de ora 08:00.

"Cu siguranta va juca, dar este in recuperare acum. Se fac procedurile de recuperare, gheata, fizioterapie, multe, dar dupa cate stiu, sigur va juca. Simona isi da toata silinta ca sa poata sa castige si sa mearga mai departe. Si inainte, Simona prindea niste zile frumoase, dadea servicii impecabile. Acum, a mai crescut si ea in valoare, in maturitate, abordeaza altfel jocul, serviciul. Dar nu contest faptul ca si-a imbunatatit foarte mult serviciul. Trebuie putin noroc si Dumnezeu sa fie cu ea", a spus Stere Halep la Radio Sport1.

Tatal Simonei spune ca ea se simte iubita in Romania, chiar daca exista si contestatari. "Eu i-am spus Simonei ca 95% dintre romani o iubesc. Cei 5% sunt care mai vorbesc contra ei. Acesti oameni care vorbesc urat sunt total straini fata de tenisul din Romania. Nu sunt de condamnat pentru ca si ei au o parere. Prima data cand intra pe Facebook si vedea astfel de reactii era si ea dezamagita, dar acum e convinsa ca aproape toti romanii o iubesc. La randul ei si ea ii iubeste pe romani. De-aia a ramas in Romania. Nu se apreciaza valorile in Romania", a mai spus tatal Simonei.