Amazon prezintă în avanpremieră noul serial 'I Know What You Did Last Summer', inspirat de trilogia care a înspăimântat tinerii din anii 90

Amazon a prezentat miercuri în avanpremieră noul său serial "I Know What You Did Last Summer"', inspirat dintr-unul dintre cele mai populare filme horror ale anilor 90, relatează EFE.

The Hollywood Roosevelt Hotel a fost locaţia aleasă de gigantul digital pentru a prezenta acest serial, care va fi lansat pe platforma sa pe 15 octombrie.

Sara Goodman a scris scenariul acestui nou serial care are la bază cartea "I Know What You Did Last Summer", scrisă de Lois Duncan, şi care a servit ca bază pentru trilogia horror care a înspăimântat tinerele generaţii din anii 90, "I Know What You Did Last Summer" (1997), "I Still Know What You Did Last Summer" (1998) şi "I'll Always Know What You Did Last Summer" (2006).

Această saga "slasher", un gen în care s-a evidenţiat şi thriller-ul "Scream" (1996), a făcut din Jennifer Love Hewitt o vedetă de talie internaţională, potrivit Agerpres.ro.

Slasher este un subgen horror care are în centrul său un asasin în serie care ucide un grup de tineri, aproape întotdeauna cu arme albe, având ca bază răzbunarea personală.

Cu o intrigă similară trilogiei cinematografice, serialul "I Know What You Did Last Summer" îi are ca protagonişti pe Madison Iseman, Bill Heck, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck şi Brooke Bloom.