Ambasadorul israelian la București: Când este vorba despre Israel şi palestinieni, singura ţară care poate să fie un interlocutor este SUA

Ambasadorul israelian la București susține că singura țară car epoate fi interlocutor în conflictul cu palestinienii este SUA. Precizările, în contextul în care planul de pace pentru Orientul Mijlociu ar urma să fie făcut public de administrația Trump în luna iunie.

"Faptul că SUA au recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, asta arată că putem să spunem că problema respectivă nu este pe masă (n.r.- de negocieri). Şi dacă problema respectivă nu este pe masă, putem să trecem să vorbim despre alte lucruri pe care le avem între noi şi palestinieni. Acesta este un punct. Al doilea: trăim într-o lume în care SUA sunt SUA şi SUA au această posibilitate de a aduce partea israeliană şi partea palestiniană la masa de negociere. Dacă palestinienii nu înţeleg faptul respectiv, este problema lor. Nu există o altă ţară care poate să pună un plan pe masă. Haideţi să vedem ce s-a întâmplat în trecut. Când am avut negocieri cu Egiptul, în urma cărora am semnat un acord de pace foarte important pentru ambele părţi, cine ne-a ajutat să ajungem acolo? Statele Unite. Cu Iordania, la fel, SUA. Şi cu palestinienii, când am semnat acordul de la Oslo, unde s-a întâmplat acest lucru? La Washington. De ce? Fiindcă SUA este ţara care poate ajuta ambele părţi. Faptul că palestinienii acum nu vor să vorbească cu SUA, asta arată puţin ciudat. Pot să înţeleg că lor nu le place faptul că preşedintele Trump a recunoscut Ierusalim drept capitală. Bun. Dar ce faceţi acum? Nu vorbiţi cu SUA? Ce faceţi acum, nu vorbiţi cu Israelul? Nu vreţi să vă îmbunătăţiţi situaţia? Vorbesc despre palestinieni. Ei trebuie să fie mai practici în ceea ce fac şi faptul că până acum au refuzat să stea la masa de negocieri, acest lucru este de fapt împotriva lor", a declarat, la Digi24, David Saranga.

Întrebat ce ar câștiga România dacă și-ar muta ambasada, ambasadorul a răspuns: "Eu cred că dacă Guvernul român a hotărât sau a avut această hotărâre despre Ierusalim, atunci are motive destul de bune. Asta în primul rând. În al doilea, faptul că există această prietenie între Israel şi România, faptul că există această prietenie între România şi SUA, faptul că guvernul sau administraţia SUA au mutat ambasada, cred că sunt acolo toate componentele şi fiecare persoană poate să înţeleagă. Acum, când este vorba de Ierusalim, ce cerem noi? Noi cerem ca prietenii noştri, mai ales prietenii buni să recunoască Ierusalimul drept capitală. Acum, haideţi să vedem ce se întâmplă în Europa. Şi în Europa lucrurile sunt diferite. Europa nu vorbeşte pe o voce comună. Luna trecută, Ungaria a mutat această secţie economică de la Tel Aviv, la Ierusalim. (..) Dar când este vorba despre Israel şi palestinieni, cu tot respectul pentru România, singura ţară care poate să fie un interlocutor, singura ţară care poate să ne ajute, este SUA. Şi faptul acesta face ca planul pe care toţi îl aşteptăm să vină de la Washington, acesta cred că va fi cheia pentru a rezolva situaţia din zona noastră".