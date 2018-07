Ambasadorul Marii Britanii, mesaj FERM pentru România la final de mandat: 'Este important ca toate schimbările să nu împiedice lupta anticorupție'

Ambasadorul Marii Britanii îşi încheie mandatul de la Bucureşti, dar are un mesaj ferm pentru România. El este omul care, din perspectiva „Mesagerului Reginei”, ne-a arătat, în momente destul de tulburi, că britanicii susțin democrația, libertatea de expresie și independența justiției.

„Fiecare ţară are dreptul de a schimba legislaţia, de exemplu conform procedurii parlamentare şi conform Constituţiei proprii. Dar este important să recunosc că atunci când România a intrat în UE în 2007 a fost stabilit un mecanism de cooperare şi verificare şi în acest fapt s-a reflectat consideraţia că trebuie făcut mai mult progres în lupta împotriva corupţiei şi stabilirea statului de drept. Fiecare raport anual după aceea a înregistrat progrese, prin, de exemplu, organizaţiile anticorupţie care au lucrat într-un mod foarte bun, de pildă DNA, DIICOT şi ANI. Dar când se fac noi planuri, noi modificări de legi... bineînţeles, nu este treaba diplomaţilor străini să comenteze ce trebuie să facă România, dar este important, cred, ca toate schimbările să ajute şi nu să împiedice în continuare lupta împotriva corupţiei şi stabilirea statului de drept. Bineînţeles este important că modificările ajută şi nu împiedică colaborarea internaţională privind criminalitatea transnaţională. Comisia Europeană a făcut o declaraţie în care a subliniat că are îngrijorări în creştere legate de modificări şi o să examineze noile proceduri pentru a vedea dacă încalcă directive sau alte norme europene şi bineînţeles o să vedem care este concluzia în acest proces. (...)

Sunt firme britanice care au avut experienţe foarte bune în România. De exemplu, în aprilie acest an am fost la Cluj, am deschis noul birou al unei companii IT foarte specializată. A început experienţa în România, la Cluj, cu numai 6 angajaţi. Acum are 230 şi planurile companiei pentru finalul anului acesta sunt să aibă 300 de angajaţi. Deci, sunt exemple foarte bune, experienţe foarte bune, România este pentru toţi o ţară foarte primitoare, o ţară foarte frumoasă. Dar cred că investiţiile pot să fie mai bune. Şi dacă problemele includ corupţia în continuare, includ faptul că investitorul vrea să ştie cum o să fie legislaţia, cum o să fie reglementările în viitor. Când este o situaţie în care legislaţia este într-o continuă schimbare... tendinţa este de a descuraja investiţiile. Şi un alt aspect este infrastructura care se ameliorează, am observat în acesşti patru ani foarte mult progres, pe foarte multe străzi de exemplu, dar de fiecare dată când mă întâlnesc cu primari sau preşedinţi de consiliu judeţean, cred că infrastructura este problema nr. 1 pe lista prorităţilor.”, a spus Paul Brummell, la emisiunea „Pașaport diplomatic” de la Digi24.