Ambsada Israelului lămurește misterul: de ce s-a amânat vizita Guvernului Netanyahu în România

mbasada Israelului la București a confirmat că premierul Benjamin Netanyahu și-a amânat vizita în România, din cauza altor angajamente. Aceasta era programată pentru luna august, iar amânarea vine în cotextul discuțiilor privind mutarea ambasadei.



“Premierul Benjamin Netanyahu a decis sa efectueze o vizita oficiala in Romania, dar evenimentul va fi reprogramat. Intr-adevar, era planificata o intalnire G2G pentru luna august, dar Premierul Netanyahu a fost nevoit sa amane sosirea in Romania din cauza altor angajamente. Guvernul Romaniei a fost informat deja cu privire la acest lucru. Prim-ministrul Netanyahu si-a exprimat dorinta de veni in Romania alaturi de o delegatie importanta oficiala care va intensifica relatiile dintre cele doua state”, se arată în răspunsul ambasadorului Israelului la București, Tamar Samash, în urma solicitării Mediafax.

Informația privind amânarea vizitei a fost dată inițial de jurnalistul israelian Attila Somfalvi

Amânarea vizitei vine în contextul discuțiilor privind mutarea ambasadei României la Tel Aviv, dar și a plângerii penale depusă de președintele PNL, Ludovic Orban, pe numele premierului.

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut, pe 25 aprilie 2018, o întrevedere cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, în cadrul vizitei oficiale pe care o întreprinde în Statul Israel. La întrevederea cu Dăncilă, premierul israelian, Benjamin Netanyahu a salutat adoptarea de către Guvernul Romaniei a cadrului de lansare a dezbaterii privind relocarea ambasadei Romaniei la Ierusalim.

Ulterior anunțului despre intenția Executivului român de a muta ambasada României din Israel, președintele PNL, Ludovic Orban, a făcut o plângere penală, în care i-a acuzat pe Liviu Dragnea și pe premierul Viorica Dăncilă de „difuzarea de informații cu caracter secret, uzurparea de funcție și refuzul de informare a Președintelui României" în cazul memorandumului MAE privind mutarea Ambasadei Israelului.

Procurorii DIICOT au început urmărirea penală, la începutul lunii iunie, cu privire la fapte pentru infracţiuni de înaltă trădare şi divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională.

Ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, a anunţat că analiza MAE care prezintă avantajele şi dezavantajele mutării ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim va fi trimisă în această săptămână către Preşedinţie, Guvern şi Parlament. Întrebat ce concluzii prezintă analiza realizată de MAE, Meleşcanu a spus că "nu există concluzii există avantaje şi dezavantaje care vor trebuie să fie cântărite când se va lua decizia". Acesta a adăugat, referitor la posibile riscuri de securitate, că acestea "există" şi că este "unul din elemente care trebuie avut în vedere".

Pe 19 iunie, preşedintele Klaus Iohanis a declarat că o decizie a Guvernului de a muta ambasada României de la Tel Aviv la Ierusalim ar anula orice şansă a României de a fi votată ca membru nepermanent în Consiliul de securitate al ONU.