Amenzi de peste 66.000 de lei pentru nereguli privind trasabilitatea lemnului în judeţul Suceava

"Controalele din perioada martie-mai a acestui an au evidenţiat că în cazul a unui număr de 37 avize de însoţirea a materialelor lemnoase, în baza cărora s-a tranzacţionat un volum total de 1.187 metri cubi (mc), materialele lemnoase nu au circulat fizic. După efectuarea verificărilor, echipa de control a aplicat patru sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 66.000 lei, iar întreaga cantitate de material lemnos, în valoare de 213.800 lei, a fost confiscată valoric", se arată în comunicatul MMAP.Totodată, în cazul unui operator economic destinatar al materialelor lemnoase, în urma comparării stocurilor faptice identificate în depozit cu stocurilor scriptice corectate, a rezultat o cantitate totală de 1.420 mc materiale lemnoase fără provenienţă legală.În acest caz au fost implicaţi nu mai puţin de 14 operatori economici furnizori, iar avizele de însoţire au fost emise din şapte judeţe, respectiv Suceava, Iaşi, Botoşani, Bacău, Neamţ, Harghita şi Mureş."Beneficiarul volumului de 1.171 mc de material lemnos, "transportat" în baza celor 37 de avize de însoţire, este un operator economic cu sediul social şi punct de lucru în oraşul Gura Humorului. Informaţiile înregistrate în aplicaţia SUMAL 2.0 referitoare la traseul înregistrat de către dispozitivul mobil care a însoţit transporturile, fotografiile încărcate de către transportator la momentul demarării transportului, corelate cu imaginile generate de camerele video fixe existente pe traseu, dar şi datele înregistrate de dispozitivul tahograf aferente mijloacelor de transport implicate în aceste activităţi, demonstrează că materialele lemnoase respective nu au ajuns fizic în depozitul societăţii din Gura Humorului", subliniază ministerul în comunicat.Potrivit sursei citate, fotografiile încărcate în aplicaţia SUMAL 2.0 aferente acestor avize au fost efectuate prin fotografierea ecranului unui alt dispozitiv şi nu a încărcăturii efective. În plus, pentru "transporturi" efectuate în luna ianuarie 2022, în plin sezon de iarnă, fotografiile încărcate în aplicaţia SUMAL 2.0 surprind arbori în plină vegetaţie, în sezonul de vară.De asemenea, materialul lemnos "fotografiat" nu corespunde cu cel înscris în avizul de însoţire: în unele cazuri, fotografiile ataşate avizului de însoţire surprind material lemnos de esenţă răşinoase, iar în avizul de însoţire este consemnat material lemnos din specia fag, precizează reprezentanţii Ministerului Mediului.Totodată, au fost constatate cazuri în care fotografii identice au fost ataşate la avize de însoţire care au ca emitenţi operatori economici diferiţi, locaţii de încărcare a materialelor lemnoase diferite, sortimente de materiale lemnoase diferite."În alte situaţii au fost constatate transporturi de materiale lemnoase fără ca receptorul GPS al dispozitivului mobil pe care au fost generate avizele de însoţire să fie pornit pe toată perioada transportului până la destinaţie", arată MMAP.Acţiunea de control a fost efectuată de Garda Forestieră Suceava, în colaborare cu lucrătorii specializaţi pe linia combaterii delictelor silvice din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - B.I.C.M.A. - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Suceava. La instrumentarea cazului a fost solicitat sprijinul specialiştilor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Serviciul SUMAL, al specialiştilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.T. nr. 3 Suceava şi a Unităţilor Administrativ Teritoriale din raza de activitate a entităţilor verificate.