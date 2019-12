Amenzi de sute de mii de lei după 10.000 de controale ale ANSVSA pentru prevenirea răspândirii pestei porcine

Aproape 10.000 de controale au fost efectuate în trafic în ultimele două săptămâni pentru limitarea circulaţiei animalelor şi în special a porcilor vii, iar valoarea amenzilor aplicate a depăşit 213.920 de lei, a declarat, luni, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Robert Chioveanu, într-o conferinţă de presă, potrivit AGERPRES.

"Am declanşat o operaţiune fără precedent cu sprijinul Ministerului de Interne. Am făcut controale în trafic pentru limitarea circulaţiei animalelor şi în special a porcilor vii. Avem aproape 10.000 de controale în trafic în ultimele două săptămâni, mai exact 9.454, de prevenire a difuzării pestei porcine africane. (..) Principale categorii de neconformităţi identificate au fost în utilizarea mijloacelor de transport neautorizate sanitar-veterinar pentru transportul carcaselor provenite de la porcii sacrificaţi în sistem gospodăresc, identificarea în trafic a mijloacelor de transport fără autorizare sanitar-veterinară, transportul animalelor vii, suine şi bovine, fără a fi însoţite de documente sanitar-veterinare care să ateste sănătatea acestora. Toate acestea au dus la un număr total de 24 de amenzi, în valoare de 213.920 de lei, şi 16 avertismente", a spus Chioveanu.Potrivit sursei citate, 29 de porci pentru care nu existau documente de provenienţă au fost confiscaţi, fiind trimişi către o unitate de incinerare, iar produsele din carne care proveneau de la animale fără documente, respectiv 1.858 kilograme, au fost confiscate.Întrebat dacă se gândeşte să propună înăsprirea actualei legislaţii referitoare la circulaţia animalelor, prin introducerea unor măsuri care să prevadă confiscarea maşinilor sau chiar închisoare, şeful ANSVSA a răspuns: "În primul rând cred că acest control tematic făcut cu sprijinul Poliţiei descurajează orice samsar care vrea să mişte animale fără documente şi fără alte documente sanitar-veterinare"."Acţiunea noastră a fost şi de prevenţie, să educăm oamenii să nu mai meargă cu porcii vii dintr-o parte în alta dacă nu deţin documente. Este foarte important să ne asigurăm în această perioadă în zonele unde evoluează focarele de PPA să nu fie scoşi porcii şi să meargă cu ei în alte zone ca imediat după aceea să apară noi focare. Într-adevăr ne gândim să înăsprim această legislaţie, dar gândiţi-vă cum e să introducem în Codul penal acum că acestea sunt infracţiuni. Împreună cu cei de la Ministerul de Interne trebuie să găsim soluţii concrete, dacă imobilizăm o maşină, pentru că este o situaţie destul de inedită.(...)", a explicat oficialul ANSVSA.Chioveanu a avertizat că ţara este aproape în totalitate în zona roşie, doar Suceava este singurul judeţ în care nu există niciun focar de pestă nici la porcii domestici nici la cei mistreţi."Avem 39 de judeţe care sunt în zona III, în zona roşie. Singurul judeţ care nu este în zona roşie este Suceava, iar în partea a II-a este Bistriţa-Năsăud, în care evoluează la porcul mistreţ, restul suntem roşu cu totul. De aceea, am luat aceste măsuri şi am efectuat aceste controale, ca să stopăm această circulaţie, această mişcare necontrolată a animalelor vii. Bineînţeles trebuie să venim cu măsuri pentru acei oameni care au nevoi locale, le cunoaştem, sunt într-o situaţie în care nu au alta sursă de venit, decât creşterea porcilor, dar dacă o facem organizat, şi respectăm condiţii minime de bunăstare şi minime de biosecuritate, eu cred că lucrurile se vor îndrepta şi nu vom mai avea atât de multe focare", a mai spus Chioveanu.

Întrebat dacă va fi modificat ordinul dat de fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, privind dimensionarea exploataţiilor de suine, care prevedea creşterea limitată, a unui număr de cel mult 5 porci în gospodăriile ţărăneşti, acesta a explicat că ANSVSA lucrează doar la nişte norme privind măsurile de biosecuritate.



"Avem pe transparenţă decizională un ordin în care sunt introduse norme de biosecuritate şi măsuri minime de biosecuritate. Lucrăm la nişte norme pe care să le aplicăm, iar acest ordin de biosecuritate să fie cât mai uşor de aplicat şi cât mai uşor de controlat. Considerăm că este foarte important să înţeleagă atât crescătorul din gospodăriile populaţiei că trebuie să respecte nişte condiţii minime de biosecuritate cât şi fermierul care creşte porci într-o fermă comercială, că trebuie să aibă aceste condiţii minime de biosecuritate", a adăugat preşedintele ANSVSA.