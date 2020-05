Amenzi mărite!

„Nu este momentul sa punem capat pur si simplu carantinei. Cine nu poate lucra de acasa trebuie incurajat sa mearga la serviciu si vrem ca deplasarea pana acolo sa se desfasoare in siguranta. Daca este posibil, mergeti la serviciu folosind masina sau si mai bine, mergand pe jos sau folosind bicicleta. De miercurri, vrem sa incurajam oamenii sa faca mai multa miscare in aer liber. Va puteti plimba prin parcuri, puteti sa stati la soare, sa mergeti cu masina in alte locuri si chiar sa practicati sporturi, doar cu membrii familiei”, a anuntat premierul Boris Johnson.

„La pasul al doilea, cel mai devreme pe 1 iunie, s-ar putea sa incepem redeschiderea magazinelor si a scolilor primare. Cel mai devreme pana in iulie, dar doar daca situatia o va permite, speram sa redeschidem o parte din industria ospitalitatii”, a aratat Boris Johnson.

Premierul britanic le-a cerut insistent conationalilor sa respecte regulile si a anuntat ca valoarea amenzilor va crette. „Trebuie sa respectati regulile privind distantarea sociala, iar pentru a impune acele reguli, vom creste valoarea amenzilor. Trebuie sa ramanem vigilenti, sa controlam virusul si sa salvam vieti!”

Politia din Marea Britanie a primit puteri la inceputul starii de urgenta de a da o amenda de 60 de lire sterline, redusa la 30 de lire sterline daca este platita in termen de doua saptamani, pentru incalcarea regulilor de distantare sociala. Amenda este dublata pentru fiecare abatere repetata pana la un maximum de £ 960.

Cu peste 31 de mii de decese, Marea Britanie este pe locul al doilea in lume, in timp ce numarul infectarilor cu Coronavirus trece de 215.000.

Speranta Anghel