Amenzi uriase pentru romanii indisciplinati din Germania

Incalcarile regulilor privind purtarea mastii pentru prevenirea raspandirii noului Coronavirus ar putea fi pedepsita in landul german Bavaria cu amenzi de pana la 5.000 de euro, conform unui document relatat presei.

Cea mai mare amenda ii vizeaza pe proprietarii de magazine care nu se asigura ca angajatii lor sa poarte masca, sa le acopere nasul si gura, in cadrul masurilor prevazute sa intre in vigoare luni, 27 aprilie. Persoanele care fac cumparaturi in magazine sau calatoresc in mijloacele de transport in comun fara o astfel de masca risca amenzi de 150 de euro, potrivit noilor prevederi.

Purtarea de masti in public va deveni obligatorie pe intreg teritoriul Germaniei, in grade diferite, dupa ce toate cele 16 landuri ale tarii au anuntat adoptarea de legislatii in acest sens. In Bavaria, cel mai afectat land din Germania de epidemia de COVID-19, cu aproape 40.000 de cazuri de infectare si peste 1.500 de decese, aceste reguli se aplica tuturor persoanelor cu varsta peste 6 ani. O esarfa este de asemenea permisa pentru acoperirea fetei.

Dupa discutii avute cu liderii regionali, cancelarul federal german Angela Merkel a emis saptamana trecuta instructiuni la nivel national ce permit redeschiderea unor magazine si afaceri, incepand de luni, 27 aprilie, dar care subliniaza ca purtarea de masti in public este „insistent recomandata”.

Speranta Anghel