American Independent Film Festival propune o ediţie online

American Independent Film Festival, care ar fi trebuit să aibă loc săptămâna aceasta, propune o ediţie online, în care vor fi prezentate lungmetrajele „The Florida Project”, „You Were Never Really Here” şi „Good Time”, potrivit news.ro.

În perioada 1 - 3 mai, fiecare film va fi disponibil pentru vizionare pe platforma Eventbook.ro între orele 17:00 şi 24:00, în ziua în care este programat.

Pe 1 mai va fi disponibil „The Florida Project” (r. Sean Baker), cu Willem Dafoe în distribuţie, pe 2 mai, coproducţia „You Were Never Really Here” (r. Lynne Ramsay), cu Joaquin Phoenix, iar pe 3 mai, filmul „Good Time” (r. Benny Safdie, Josh Safdie), cu Robert Pattinson în rol principal.

Filmele vor fi subtitrate în limba română.

„The Florida Project” şi „You Were Never Really Here” vor fi însoţite de fragmente din sesiunile de întrebări şi răspunsuri susţinute de regizorii Sean Baker şi Lynne Ramsay la premierele filmelor în România.

Preţul unui bilet pentru o singură vizualizare este 12 lei. Mai multe informaţii despre modalitatea de vizionare a celor trei filme din program se găsesc pe eventbook.ro.

Cea de-a doua ediţie a concursului de scenarii „Write a Screenplay for...”, organizat de Asociaţia Cinemascop cu sprijinul HBO Europe în cadrul American Independent Film Festival, şi-a modificat desfăşurătorul din cauza stării de urgenţă actuale.

Pe 30 aprilie, urmau să fie anunţaţi câştigătorii concursului în cadrul galei de închidere a American Independent Film Festival. Organizatorii au anunţat luni lista finaliştilor concursului dedicat anul acesta actorilor Anamaria Marinca şi Vlad Ivanov.

Finalişti sunt: Alexandru Jecu - „Micul Paris”, Rodica Dominţeanu - „Cele 12 munci”, Maria Avram - „S-a întâmplat?”, Flavia Negoescu - „Câinele care nu latră”, şi Adina Sădeanu & Kirsten Peters - „Intangibilul”.

După o serie de sesiuni de dezvoltare, de grup şi individuale, proiectele câştigătoare vor fi anunţate pe 22 mai.