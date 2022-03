Americanul Taylor Fritz pune capăt sezonului perfect al lui Nadal și câștigă titlul la Indian Wells

Taylor Fritz și-a adjudecat primul său titlu ATP Masters 1000, aplicându-i lui Rafael Nadal prima înfrângere din sezonul 2022, duminică, în finala de la Indian Wells. În cel mai important meci al carierei sale, americanul s-a impus cu 6-3, 7-6(5) și a câștigat al doilea său trofeu din carieră.

Jucătorul de 24 de ani a lansat un atac agresiv asupra spaniolului, încă din startul partidei, pentru a-i refuza acestuia al 37-lea titlu ATP Masters 1000 și pentru a pune capăt celei mai bune serii personale de 20 de victorii în acest sezon.

Fritz a fost aproape de a nu intra pe teren, după ce a avut din nou probleme cu glezna scrântită în semifinala câștigată sâmbătă în fața lui Andrey Rublev. Problema lui a părut a se agrava în timpul încălzirii de duminică.

„Nici nu pot să descriu cât de ciudat este faptul că am putut să joc așa cum am jucat astăzi", a declarat Fritz, citat de atptour.com, înecându-și lacrimile, după ce și-a îndeplinit visul din copilărie de a câștiga în California de Sud, statul său natal.

„Niciodată în viața mea nu am simțit dureri mai mari înainte de un meci.

Am muncit mult înainte de meci și am trecut printr-un roller coaster de emoții, de la a mă gândi că nu aveam cum să joc, până la a face toată această muncă la gleznă, făcând atâtea lucruri pentru a o...., în fine, am venit aici și nu m-a afectat deloc".

Fritz a ieșit din nou pe teren pentru o a doua încercare de încălzire pe terenurile de la Indian Wells Tennis Garden, dar după ședință, întreaga sa echipă l-a sfătuit să nu joace meciul.

Intervievat de Tennis Channel, antrenorul Paul Annacone a declarat: „Toți cei trei membri ai echipei sale, eu, Mike Russell și preparatorul fizic Wolfgang Oswald, toți au spus „Nu juca acest meci". El a spus „Joc. Pot să fac asta. Vreau să intru pe teren cu Rafa și să văd dacă pot să înving.”

Start fulminant al americanului i-a adus rapid un avantaj de 4-0 în primul set, pe care nu l-a mai cedat, cu toate că Nadal reușise un rebreak.

Spaniolul a cerut un time-out medical între seturi, din cauza unei afecțiuni musculare la pectoralul stâng, care s-a resimțit în mod evident în serviciul slab, Nadal având un randament foarte slab pe primul serviciu.

În setul doi, Nadal a părut că își regăsește echilibrul, prelungind raliurile și rămânând solid pe linia de fund. Dar, după ce a irosit patru mingi de break la 2-2 și o alta la 4-4, Fritz a început domine din nou.

Spaniolul a salvat o minge de meci la 4-5, deschizând calea unui tie-break plin de tensiune și de cea mai bună calitate din partea ambilor jucători.

Nadal și-a intensificat agresivitatea la punctele cheie, dar Fritz a fost cu o idee mai rapid, lovind cu viteză și cu forță mai mare și, în cele din urmă, a încheiat meciul, valorificând prima minge de meci.

Fritz, aflat la prima sa finală de Masters 1000, a devenit primul campion american la Indian Wells de la Andre Agassi, în 2001, și cel mai tânăr campion la Indian Wells de la Novak Djokovic în 2011.

„Va trebui să îmi rețin lacrimile la fiecare interviu pe care îl voi da, la fiecare discurs pe teren", a adăugat Fritz.

„Va fi greu, pentru că sunt un plângăcios fericit. Câștigarea acestui turneu în special, Indian Wells, este unul dintre acele vise din copilărie care nu crezi că se poate împlini niciodată. Îmi tot spun: 'Nu, nu. Pur și simplu nu se poate să fie real'. "

Victoria echivalează cea mai bună performanță din cariera lui Fritz în ceea ce privește cel mai bine clasat jucător din ierarhia ATP, egalând rezultatul obținut în fața lui Alexander Zverev, și el pe atunci numărul 4 mondial, în sferturile de la Indian Wells din 2021.

Dar aceasta a fost prima victorie a lui Fritz în nouă meciuri împotriva „celor trei mari".

„Am pierdut aceste meciuri împotriva celor mari toată viața mea", a spus el. „Întotdeauna am simțit că sunt pur și simplu imbatabili. Așa că e incredibil că am făcut-o pe cea mai mare scenă. Pentru a câștiga un titlu mare, trebuie să-i învingi pe cei mai buni. Iar Nadal a fost neînvins în acest an.

Sper că este bine. Evident că se întâmplă niște chestii. Nu-mi pot imagina cum se simte corpul după 20 și ceva de meciuri".

Fritz va urca probabil pe locul 13 în clasamentul ATP, cel mai bun din carieră, în urma acestei victorii, preluând titlul de cel mai bun jucător american de la Reilly Opelka.

Nadal, care va concura în continuare la Monte-Carlo, va urca pe locul 3.