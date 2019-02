Amintirile lui Mircea Lucescu - A fost la un pas de bătaie cu Douglas Costa

Mircea Lucescu (73 de ani) a povestit că a fost la un pas de un episod violent cu Douglas Costa (28 de ani) pe vremea când îl antrena la Şahtior Doneţk pe actualul mijlocaş ofensiv al celor de la Juventus Torino, scrie mediafax.

Se întâmpla în 2011, după un Zenit - Şahtior Doneţk 1-0 în grupele Ligii Campionilor, meci la finalul căruia "Il Luce" a fost complet dezamăgit de reacţia pe care Douglas şi restul brazilienilor din lot au avut-o faţă de eşec: "Am avut o problemă de genul ăsta cu Douglas Costa… Venise la Doneţk, brazilienii needucaţi, cu o mulţime de probleme de comportament… acum toţi îmi scriu, îmi mulţumesc, chiar ieri mi-a scris Douglas că îi e dor de mine… Îmi aduc aminte că am pierdut la Zenit cu 0-1, el avea 18-19 ani şi după meci, în cabine, râdeau brazilienii ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, eu sufeream că ne-au scos, ne-au eliminat din grupă… Şi am intrat peste ei „Nu vă e ruşine? Cum aţi jucat?”, şi mă duc nervos direct spre Douglas, dar ca să vorbesc cu el… şi el ia poziţia de boxer şi întinde aşa, o mână, un pumn de fapt, spre mine… (râde!) Nu s-a întâmplat nimic, dar au sărit ceilalţi", a povestit Mircea Lucescu într-un interviu acordat celor de la fanatik.ro.

Măsura? Niciuna, pentru că Lucescu a simţit, atunci, că nu e momentul să pedepsească foarte aspru un jucător sud-american în care vedea un potenţial imens: "Sigur că puteam în momentul acela, că el nu însemna nimic atunci, nu ştia nimeni ce jucător e şi cum e, era un băiat talentat, dar nu era un nume… Puteam să-l amendez, puteam să-l suspend, puteam să-i fac orice, dar am lăsat două zile să treacă, după care i-am strâns pe toţi şi i-am zis lui Douglas „Nu e vina ta, toţi suntem bărbaţi! E vina mea că am ajuns într-o astfel de stare de nervi şi am putut reacţiona în felul acesta. Sigur, pe tine te pot trimite la echipa a doua şi stai acolo şase luni sau mai mult. N-o să fac asta, pentru că ştiu că asta-i viaţa ta, un singur lucru o să-ţi fac, n-o să-ţi dau primele până la sfârşitul turului. Dacă îţi schimbi total atitudinea până atunci, îţi dau primele înapoi". De faţă cu toţii, ca să fie pentru toţi un exemplu.

În faţa tuturor se spală rufele şi se discută toate problemele. Şi i-am mai spus „Eşti un om talentat, dar n-o să reuşeşti nimic în viaţă, niciodată, dacă nu încerci să înţelegi şi ce înseamnă să trăieşti într-un colectiv, ce înseamnă să-i respecţi pe ceilalţi”. Şi după aceea am rămas într-o relaţie extraordinară cu Douglas, fără să fac absolut nimic care să-l mai apropie… Brazilienii au fost întotdeauna copiii mei!", şi-a mai amintit fostul selecţioner al Turciei.

Acum la Juventus Torino, după ce a trecut şi pe la Bayern, Douglas Costa, un produs al lui Gremio, a jucat la Şahtior între 2010 şi 2015, câştigând cinci titluri de campion al Ucrainei, trei Cupe ale Ucrainei şi trei Supercupe ale Ucrainei.