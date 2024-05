Amnesty International acuză China, într-un raport, de o 'represiune transnaţională' a studenţilor chinezi din străinătate, din cauza activismului lor politic

China nu tolerează disidenţa politică şi foloseşte instrumente tehnologice sofisticate şi intimidarea fizică în acţiuni pe teritoriul chinez.

Studenţii intervievaţi, care au asistat în străinătate la evenimente precum comemorarea reprimării în sânge a Revoltei stundenţilor în Piaţa Tiananmen, declară că membri ai familiilor lor au fost ameninţaţi, anunţă Amnesty.

”Ameninţările adresate unor membri ai familiei din China continentală includeau revocarea paşaportului, concedierea, nepromovarea sau neacordarea pensiei şi limitatea libertăţii fizice”, precizează organizaţia nonguvernamentală (ONG).

Studenţii intervievaţi spun că li s-a interzis să publice mesaje pe reţele chinezeşti de socializare şi să sunt supravegheaţi pe aceste reţele.

Or aceste platforme sunt adesea singurele mijloace de comunicare cu familiile rămase în China, din cauza blocării a sute de aplicaţii pe Internetul chinez.

Un student povesteşte ONG-ului că poliţia le-a arătat părinţilor săi ”transcrieri ale conversaţiilor sale pe WeChat (o aplicaţie de mesagerie chineză) cu membri ai familiei sale”.

Participanţii la anchetă declară că se autocenzurează în clasă şi interacţiunile sociale şi se plâng de probleme de sănătate mentală cauzate de senzaţia că sunt urmăriţi, evocând tulburări de la ”stres şi traumatisme la paranoia şi depresie”.

”Mi-ar plăcea să-mi public teza (...), dar sunt îngrijorat, deci am ales să n-o fac”, deplânge un student.

Beijingul nu a reacţionat faţă de raportul Amnesty international imediat.

China respinge însă acuzaţii potrivit cărora şi-au urmări cetăţenii care trăiesc în străinătate şi susţine că respectă suveranitatea celorlalte ţări şi că acţionează respecând legile.

Un raport publicat în 2023 de către Freedom House, o organizaţie independentă, dar finanţată larg de Statele Unite, prezenta cazuri de ”represiune transnaţională”, şi anume presiuni asupra altor state în vederea extrădării cu forţa a unor membri ai minorităţii uigure.

Potrivit Amnesty International, feleul în care Beijingul ţinteşte studenţi a ”generat o atmosferă de frică în campusurile universitare din Europa Occidentală şi America de Nord, ceea ce a avut un impact negativ asupra drepturilor omului studenţilor”.

”impactul represiunii transnaţionale exercitate de către China constituie o ameninţare gravă la adresa schimbului liber de idei, aflat în centrul libertăţii academice”, denunţă directoarea Programului China al Amnestu International Sarah Brooks.

