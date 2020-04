Ana Birchall a luat foc după ce prietenul lui L. Dragnea din copilărie a fost achitat: 'Cred că se impune revizuirea Constituției'

Ana Birchall, fost ministru al Justiției, reacționează cu o postare pe Facebook după ce Marian Fișcuci, prietenul din copilărie al lui Liviu Dragnea, a fost achitat pentru acuzația de evaziune fiscală de 1,2 milioane de euro din dosarul Proinvest. „Cred că se impune revizuirea Constituției”, susține Birchall.

„Absurdul situației de a a avea dovezile infracțiunii și de a nu le putea utiliza. Efect garantat: pierderea încrederii in actul de justiție și de dreptate! In absenta unei intervenții legislative privind regimul probelor astfel obținute infractorii vor continua sa scape , întrucât mijloacele de proba vor fi eliminate (inclusiv fizic) din dosarele aflate pe rolul instantelor. In plus, eu chiar cred ca se impune revizuirea Constitutiei!”, scrie Birchall pe Facebook.