Ana Birchall, atac dur la Viorica Dăncilă, în contextul problemelor Sorinei Pintea: 'Hopa ia uite cine vorbeste de 'omenie'?

Ana Birchall lansează acuzaţii grave la adresa Vioricăi Dăncilă, după ce fostul premier a afrmat că Sorina Pintea are dreptul să își îngrijească sănătatea în condiții mai bine, iar cei care au în mâini soarta ei nu i-au asigurat acest lucru până acum. Dăncilă spune, într-o postare de miercuri pe Facebook, că în astfel de cazuri, precum cel al Sorinei Pintea, pe lângă lege, trebuie să existe și omenie. Reacţia fostului ministru al Justiţiei din Guvernul Dăncilă este una virulentă: "Hopa ia uite cine vorbeste de "omenie"?"

Ana Birchall o acuză pe Viorica Dăncilă că i-a sabotat mandatul de ministru, refuzând să îi numească secretari de stat. Mai mult, ar fi refuzat să reprogrameze o şedinţă de guvern pentru ca Ana Birchall să poate ajunge să-şi vadă fiul la festivitatea de absolvire a liceului.

"Pai cum e cu "omenia" doamna Dancila cand pe toata perioada in care am fost ministru al justitiei ( suprapus cateva saptamani si cu vicepremier) ati refuzat sa numiti un secretar de stat la ministerul justitiei ( unde sunt 4 pe schema) si astfel eu nu am avut cui sa deleg semnatura si zilnic citeam si semnam minim 20-25 mape pentru ca totul a fost numai in semnatura mea??? Daca a fost o metoda sa ma extenuati fizic uite ca nu v-a iesit ca bunul Dumnezeu mi-a ajutat si am rezistat la asa sicane!

Sau cum e cu "omenia" cand, ati refuzat, cu o rautate greu de descris in cuvinte, desi v-am rugat, omeneste si in lacrimi, sa nu programati sedinta de guvern exact in ziua in care copilul meu a terminat liceul astfel incat sa pot sa imi iau si eu o zi de concediu si sa pot sa merg sa-mi vad copilul absolvind liceul??? ( eu neavand niciun secretar de stat nu aveam cui sa deleg participarea la sedintele de guvern, sedinte de guvern care nu aveau o zi fixa de intalnire).

Aaa era sa uit.. corect, asa e, ati numit un secretar de stat la minister in perioada motiunii de cenzura! ( si dupa 2 zile de la numire persoana respectiva si-a luat concediu medical)!", scrie Ana Birchall pe Facebook.

În ceea ce o priveşte pe Sorina Pintea, Ana Birchall afirmă că legea trebuie să fie egală pentru toţi.

"Nu comentez starea de sanatate a doamnei Pintea pentru ca nu sunt medic dar am incredere ca medicii care au examinat-o in aceasta perioada, inclusiv, conform informatiilor din mass media, doctorul solicitat de doamna Pintea, au luat toate masurile si deciziile care se impun pentru a nu afecta starea de sanatate a doamnei Pintea. Legea e lege si trebuie sa fie egala pentru toti indiferent de zgomotul din spatiul public! #NUmaisuportipocriziepolitica#", mai scrie Birchall.