Ana Birchall, la 18 ani de la atentatele teroriste din SUA: 'Momentul care a schimbat definitiv lumea în care trăim'

Ministrul Justiției, Ana Birchall, a scris, pe Facebook, un mesaj la comemorarea a 18 ani de la atentatele care au zguduit SUA.

"Astăzi se împlinesc 18 ani de la teribilele atentate teroriste din 11 septembrie 2001, momentul care a schimbat definitiv lumea în care trăim şi punctul dincolo de care am învăţat, cu siguranţă, să preţuiesc mai mult viaţa şi să lupt mai mult pentru umanitate şi pentru valorile democratice. An de an, în această zi, revin imaginile şi sentimentele de groază care au cuprins întreaga lume, o zi de tristă amintire în care 2.996 de oameni au pierit fără vină.

Pentru mine, ziua de 11 septembrie are o semnificaţie şi mai adâncă. În acea perioadă lucram pe Wall Street. Îi mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru că mi-a schimbat destinul în acea zi și m-a împiedicat să ajung la World Trade Center, la acea oră fatidică. Atmosfera care se simțea în aer atunci, dar și în lunile care au urmat, este greu de descris în cuvinte dar, cu siguranță, pentru mine a fost o lecție de caracter, mândrie, demnitate și solidaritate umană care m-au influențat foarte mult. Este o lecție care va rămâne cu mine pentru totdeauna.

Din cenușa turnurilor gemene a luat ființă Ground Zero, un loc simbolic al neuitării, dar și un spațiu al renașterii fiindcă Statele Unite vor continua să reprezinte etalonul de forță și solidaritate în lupta cu teribilul flagel al terorismului.

Astăzi, trăim într-o lume care încă se mai află sub influenţa acelor evenimente, o lume în care terorismul şi radicalizarea persistă şi răpesc în fiecare zi nu doar suflete, ci şi câte un strop de umanitate. Este cu atât mai important pentru noi toţi ca astfel de momente să nu fie uitate, pentru a putea fi conştienţi de faptul că astfel de ameninţări sunt mai prezente ca niciodată şi că lupta pentru o lume mai bună trebuie continuată", a scris Ana Birchall pe Facebook

.