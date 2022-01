Ana Birchall s-a DEZLĂNȚUIT după ce Gabriela Firea și-a anunțat candidatura la primărie: Este cam greu să găsești o persoană mai obsedată de funcții

Ana Birchall, fost ministru al Justiției, a luat foc când a aflat că Gabriela Firea, acum senator PSD și Ministru al Familiei, vrea să candideze la un nou mandat de primar general. Birchall spune că Firea e obsedată de funcții și o acuză că a renunțat la mandatul de consilier general, postură din care putea face multe pentru bucureșteni.

Citește și: Gabriela Firea dă deja semnalul pentru viitoarele alegeri locale: 'Vreau să candidez...'

"Este cam greu sa gasesti o persoana mai obsedata de functii si de preamarire ca aceasta doamna, nu?! Pai daca tot moare cu atata ipocrizie de grija bucurestenilor, poate raspunde credibil de ce in octombrie 2020 ( cand a candidat si a fost aleasa consilier general la primaria Bucurestiului) a fugit si s-a retras din Consiliul General al Municipiului Bucuresti candidand ulterior pentru Senatul Romaniei? Era prea mica functia de consilier pentru un ego atat de mare? Atunci nu murea de grija bucurestenilor?

Acum e ministru de 1 luna si deja se viseaza in alte functii aratand, faptic, cat pret pune sau cat de importanta ( sau de neimportanta) considera ca este functia pe care o are in acest moment! De fapt, d-na Firea face exact ce a facut si in trecut: va aduceti aminte ca abia ajunsese prima general si deja sa visa in alte functii, nu? ...adevarul este ca d-na Firea este experta in a isi folosi functiile pe care vremelnic le ocupa pentru PR si campaniile personale pentru a accede in alte functii! Nu am avut, nu am si nu voi avea respect pentru niciun politician care, in loc sa fie preocupat sa faca treaba buna in functia pe care o ocupa, mereu e preocupat de urmatoarea functie si de preamarirea personala desi ipocrit declara altceva! Astfel de personaje sunt, din punctul meu de vedere, caricaturi in arhitectura statului roman, nu oameni de stat si politicieni in sensul corect al cuvantului si anume "in slujba cetatii"! Ce nu inteleg astfel de oameni mici dar care se cred atat de mari este ca pana la urma FAPTELE sunt cele care conteaza, ce lasi in urma ta este adevaratul PR personal!

Sunt convinsa ca mai devreme sau mai tarziu romanii nu vor mai tolera asa caricaturi de oameni mici! Parerea voastra? P.S. 1 Da, Nicusor Dan inca nu a dovedit ca a meritat sa ajunga in functia de primar general (vinovate sunt in primul rand partidele care la alegerile locale nu au reusit sa aiba un dialog cinstit si sa vina cu un alt candidat si, astfel, sa dea bucurestenilor sansa unei alte optiuni)...dar acest lucru nu ii da niciun drept sau credibilitate d-nei Firea sa tot manipuleze si sa minta cand mandatul ei a fost un dezastru in fruntea Capitalei! P.S. 2 O rog pe d-na Firea sa nu isi mai asmuta postacii si trolii pe aici, pe pagina, pentru ca doar se fac de ras!

Sper ca nu i-a mutat de la Primarie la minister, folosint astfel bani publici sa imi atace mie pagina!

( link in comentarii). "Întrebată dacă țintește o candidatură la Președinție în 2024, Gabriela Firea a răspuns: „Eu le mulțumesc tuturor celor care au încredere în mine și care nu s-au lăsat păcăliți de atacurile mincinoase la adresa mea, a soțului meu, a echipei mele. (…) Îmi doresc foarte mult să fiu sănătoasă și eu, și familia mea, și colegii mei și să pot candida în 2024 să candidez la alegerile locale pentru un nou mandat de primar general.", scrie Birchall pe Facebook.