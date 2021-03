Ana Birchall șterge pe jos cu Stelian Ion: 'Este efectiv de cascadorii râsului'

Fostul ministru PSD al Justiției, Ana Birchall, îl acuză pe actualul ministru al justiției, Stelian Ion (USR), de „ipocrizie”, „nerușinare”, „lipsă de curaj”, „duplicitate”, „lipsă de asumare”, „lipsă de responsabilitate” în privința legii privind desființarea SIIJ. Birchall a spus că Ion a făcut „o golănie” care devine ”glumă sinistră” să nu-și asume și să nu voteze amendamentul potrivit căruia trimiterea în judecată a magistraților nu se va putea realiza fără avizul CSM.

După ce proiectul de Lege privind desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie a primit, joi, raport favorabil în Comisia Juridică a Camerei Deputaților, ministrul Justiției, Stelian Ion, a declarat:

„După câţiva ani de zile, am putut face bilanţul şi vedem că am avut dreptate: SIIJ, înfiinţată în urma unei justificări întinse pe trei rânduri, s-a dovedit ineficientă! Inseşi bazele ei, de structură unică, centrală, au fost fundamental greşite. A fost doar un instrument folosit ca să-i intimideze pe magistraţi. Parchetelor - DNA, DIICOT sau Parchetul General, după competenţe - le vor reveni dosarele care-i privesc pe magistraţi. Restabilim echilibrul în sistemul de justiţie, aşa cum ne-am angajat prin programul de guvernare”.

Reacția Anei Birchall:

„Aceasta postare este efectiv de cascadorii rasului si arata un tupeu si ipocrizie fara margini! Adica tu ministrul justitiei, DESI ESTI PREZENT la sedinta, NU AI CURAJUL sa iti asumi si sa te opui unui asemenea amendament ( conform caruia judecatorii si procurorii vor fi trimisi in judecata NUMAI cu avizul CSM) desi in toata aceasta perioada declari la TV ca nu esti de acord cu "imunitati" "superimunitati" etc ( ca sa nu mai discut ca in campanie sustineai la fel) vii acum cu tupeu si nerusinare si postezi asa ceva, laudandu-te cu desfiintarea SIIJ cand tu personal nici macar NU ai votat in comisie pentru desfiintarea SIIJ pentru ca ti-ai DELEGAT votul?? In schimb ai votat pentru acest amendament... tot prin substit delegandu-ti votul??

Sincer, eu nu mi-as fi inchipuit atata duplicitate si ipocrizie... ca sa nu mai vorbesc de lipsa de asumare, responsabilitate si curaj! Ce a facut si face cu aceste planse si exercitii de PR este efectiv o golanie! Deja devine gluma.. o gluma sinistra! Oare domnul Stelian Ion realizeaza ce monstru au creat azi?? Poate ne lamureste domnul ministru in ce baza analizeaza si da CSM aviz? Au acces la probele de la dosar? Devine CSM camera preliminara sau cum??”, a scris fostul ministru pe Facebook.