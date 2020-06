ANA TOWER OFFICES, cea de-a treia cea mai înaltă clădire din România, a obținut certificarea LEED `PLATINUM` Green Building

ANA TOWER, una din cele mai moderne clădiri de afaceri din București, a obținut, la 11.06.2020, Certificatul LEED PLATINUM, acordat de US Green Building Council pe baza verificărilor tehnice făcute de Green Business Certification Inc.

Certificatul LEED PLATINUM atestă faptul că ANA TOWER îndeplinește cerințele sistemului de evaluare „LEED Green Building Core and Shell Development”, stabilit de consorțiul american format din US Green Building Council și Green Business Certification. Proiectul a obținut 89 de puncte, în condițiile în care certificarea LEED necesită minimum 70 de puncte.

Certificarea LEED confirmă faptul că ANA TOWER este un exemplu de sustenabilitate și dovedește capacitatea inovativă a investitorului de a moderniza domeniul construcțiilor. Certificatul „Platinum” încoronează această excepțională construcție și plasează proiectul ANA TOWER, pe plan mondial, în „Comunitatea Clădirilor Verzi” („Green Building Community”), un cerc restrâns de imobile realizate, în diverse locuri din lume, de dezvoltatori vizionari care au ca țel comun edificarea de clădiri sănătoase, din materiale naturale – piatră, granit, lemn - excepțional finisate, prietenoase atât cu mediul cât și cu locatarii lor.

„Suntem bucuroși că ANA TOWER aduce un nou standard de calitate pe piața din România. Certificarea LEED PLATINUM atestă fără nicio îndoială acest lucru. Clădirea este luminoasă, confortabilă și extraordinar de eficientă energetic datorită tehnologiilor înalte folosite, de la sistemul BMS până la fațada „Schüco” de tip „Unitized” de ultimă generație. În plus, de la înălțimea celor peste 110 de metri ai clădirii se deschide o perspectivă vizuală unică asupra Bucureștilor și a salbei sale de lacuri; în zilele senine se pot vedea Carpații !

Vremurile și vremea, aparent nefavorabile, ne ajută să testăm capacitatea de adaptare a clădirii atât la stările de urgență și de necesitate, cât și la furtunile de vară. Dumnezeu ne-a ajutat cu timp blând iarna, când finalizam lucrările, și ne ajută și acum, cu ploaie, să putem face testul de apă ! Companiile care au închiriat mare parte din spațiile Ana Tower sunt încântate de condițiile oferite și de calitatea serviciilor. Încă mai avem câteva etaje disponibile, dar aceasta nu va mai dura mult. În continuare rămân mândru că sunt român și investesc în România”, a declarat Gheorghe Copos, dezvoltatorul clădirii.

Despre LEED

„LEED” („Leadership in Energy and Environmental Design”) este cel mai cunoscut și recunoscut sistem din lume pentru evaluarea „clădirilor verzi”, adică a celor prietenoase cu mediul, atât în timpul construirii lor cât și în timpul utilizării lor potrivit scopurilor construcțiilor. A fost conceput în 1993, în Statele Unite ale Americii, și s-a răspândit în întreaga lume, fiind astăzi utilizat în 167 țări de pe toate continentele. Certificarea LEED are la bază verificări făcute de experți independenți și neutri, care atestă faptul că un anume proiect îndeplinește cerințe și standarde înalte de performanță în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător, precum: utilizarea transportului în comun și a celui „verde” (biciclete, vehicule electrice); consum redus de energie (cu 40 % sub cel al clădirilor obișnuite); conectare generalizată la Internet; parcare subterană; folosirea sistemului BMS (Building Management System – eficientizarea activității de administrare și economisire a energiei în clădire prin integrarea sistemelor de securitate, de protecție și de automatizări); reducerea consumului de apă; recondiționarea și refolosirea „apei uzate”; colectarea materialelor reciclabile; asigurarea calității aerului în interior; interzicerea fumatului în clădire; vestiare dotate cu dușuri (expl. pentru bicicliști); reducerea consumurilor de energie cu sistemul de climatizare; utilizarea energiei din surse alternative (expl. baterii solare); sistem eficient de ventilație; folosirea de materiale de finisaj nepoluante (vopsele, lemn, materiale plastice); iluminat natural crescut în birouri; folosirea de sisteme de curățenie nepoluante; folosirea pe scară cât mai largă a sistemului de birouri „open space”; reutilizarea unor materiale etc.

În mod deosebit, certificarea „LEED Green Building” atestă faptul că respectiva clădire îndeplinește cerințele impuse de legislația Uniunii Europene privind reducerea cu 20 % a emisiilor de bioxid de carbon.

Despre ANA HOLDING

ANA TOWER OFFICES face parte din grupul de societăți ANA HOLDING - alături de ANA HOTELS - unul dintre cei mai importanți jucători din industria hotelieră din România, din concern făcând parte punctele de lucru Poiana Brașov, Eforie Nord, Crowne Plaza București, Athenee Palace Hilton București, ANA SPA și Athenee Palace SA – precum și de ANA TELEFERIC SA, cel mai important transportator pe cablu din România.