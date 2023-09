ANAF a scos la vânzare mașini cu kilometrii dați înapoi: Ce spune un angajat al instituției

ANAF a anunțat că va organiza o licitație pentru a vinde mai multe mașini de lux, însă a furnizat informații eronate cu privire la kilometrajul real al acestor vehicule.

De exemplu, în cazul unui BMW, s-au omis peste 100.000 de kilometri din ultima înregistrare efectuată la RAR, conform ProMotor.ro.

ANAF a anunțat organizarea unei licitații pentru vânzarea mai multor bunuri mobile, inclusiv două autoturisme, un microbuz și un buldoexcavator, care sunt deținute de o firmă din Dâmbovița. Scopul acestui demers este recuperarea unor datorii restante de la această companie.

Prețurile la care se oferă aceste vehicule sunt semnificativ ridicate, variind între 150.000 și 300.000 de lei.

Cu toate acestea, există o problemă cu informațiile furnizate de ANAF în anunțul licitației. Agenția menționează că mașinile au un kilometraj de 45.000 km, 102.000 km și 157.000 km, dar conform datelor oficiale înregistrate la Registrul Auto Român (RAR), acestea au parcurs cu peste 250.000 de kilometri mai mult decât se specifică în anunț.

ANAF a listat un BMW X6 din 2016 la un preț de peste 60.000 de euro (echivalentul a 256.681 de lei, la care se adaugă 19% TVA). Prețul a fost stabilit în parte pe baza unui kilometraj raportat foarte scăzut, de doar 45.099 de kilometri. Cu toate acestea, o verificare simplă a numărului de identificare al vehiculului (publicat și de ANAF) pe site-ul Registrului Auto Român (RAR) arată că mașina avea în luna februarie a acestui an nu mai puțin de 146.308 de kilometri. Prin urmare, au fost redați incorect peste 100.000 de kilometri în anunțul de vânzare.

Situația similară se regăsește și în cazul unui Mercedes-Benz S-Class 350 din 2013. ANAF solicită aproape 40.000 de euro (echivalentul a 167.297 de lei, la care se adaugă 19% TVA) pentru acest autoturism, menționând în anunț că acesta a parcurs puțin sub 157.000 de kilometri. Cu toate acestea, datele de la RAR confirmă că mașina avea, în luna mai a acestui an, peste 261.000 de kilometri reali.

De asemenea, se pare că și microbuzul Mercedes-Benz V-Class, produs în 2014, are kilometri măsluiți. Cu toate că verificarea a fost efectuată chiar pe 1 septembrie, ANAF prezintă microbuzul în anunțul de vânzare cu puțin peste 100.000 de kilometri la bord și solicită peste 40.000 de euro pentru el (echivalentul a 170.164 de lei, plus 19% TVA). Conform datelor înregistrate la Registrul Auto Român (RAR), microbuzul are în realitate aproximativ 150.000 de kilometri parcurși.

Cum se poate verifica istoricul unui atuovehicul

Toate detaliile despre istoricul unui vehicul sunt accesibile publicului. Orice persoană poate verifica înmatricularea autovehiculului respectiv, specificațiile motorului, standardele de emisii, precum și numărul de kilometri parcurși, și altele.

Necesită doar seria de identificare (VIN) a autovehiculului.

Pentru a efectua această verificare, se poate accesa site-ul rarom.ro, în secțiunea "Istoric vehicul". Introducerea VIN-ului, furnizarea unei adrese de email valide și gata. Toate informațiile vor fi primite sub forma unui document PDF pe adresa de email specificată.

Este dificil de determinat clar cum și când s-a intervenit asupra kilometrajului pentru a reduce numărul de kilometri parcurși. Totuși, cert este că cele trei vehicule au fost supuse verificărilor în acest an. Două dintre acestea au fost examinate la Registrul Auto Român (RAR), în timp ce al treilea a fost verificat la o stație unde a fost efectuată inspecția tehnică periodică (ITP). Prin aceste proceduri, s-au înregistrat în mod corect kilometrii reali parcurși până la momentul respectiv.

„Aceste vehicule rămân în proprietatea debitorului până la finalizarea licitației. Este obligat debitorul să ofere acces la ele și orice informații i se solicită. Prețul de vânzare este stabilit de un expert desemnat. Acesta verifică toate bunurile, le evaluează și stabilește valoarea lor. Este obligația lui să verifice toate detaliile care țin de starea tehnică a bunului sau de documente”, a declarat pentru ProMotor un reprezentant al ANAF Titu, instituție care a scos la licitație vehiculele.