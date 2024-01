Analist american, după atacul împotriva rebelilor houthi: 'Am lovit un cuib de viespi!'

Rebelii Houthi au promis răzbunare după ultimele atacuri occidentale. „Acest nou atac va primi un răspuns ferm, puternic şi eficient”, a declarat Nasruldeen Amer, purtătorul de cuvânt al Houthi, pentru Al Jazeera.

„La orice lovitură împotriva noastră se va răspunde, în mod absolut, fără nici cea mai mică îndoială, cu toată forța și determinarea, iar regiunea va fi în pragul unei escaladări, al cărei final nimeni nu îl cunoaște”, declara joi pentru Newsweek, Nasreddin Amer, secretarul adjunct al informațiilor Ansar Allah - numele oficial al houthi - în momentul în care au început să apară informații despre loviturile americano-britanice.

„Nu am niciun motiv să nu îi cred”, a comentat pentru Newsweek Bilal Saab - cercetător senior la think tank-ul Middle East Institute (Washington) și director al programului de apărare și securitate al acestuia - cu privire la amenințările cu represalii ale rebelilor houthi. „Nu cred că blufează. Vor răspunde... Ei văd o șansă într-o confruntare cu cea mai puternică națiune din lume. Putem prevedea deja că răspunsul occidental nu va funcționa, are riscurile și consecințele sale. Și totuși ne simțim constrânși - atât din motive politice, dar și strategice - să dăm curs acestei abordări. Nu cred că inacțiunea a fost realmente o opțiune. Fiecare opțiune care i-a fost prezentată președintelui Joe Biden a fost proastă. Și atunci devine o chestiune de a te decide pentru cea mai puțin rea dintre ele”, a explicat el.

Cum ar putea riposta houthi

Hărțuirea continuă a transportului maritim din Marea Roșie este cel mai probabil răspuns al Houthi, a declarat pentru Newsweek Andreas Krieg - profesor asociat la școala de studii de securitate din cadrul King's College (Londra). „Ei trebuie să reacționeze pentru a salva aparențele și legitimitatea pe plan intern. Trebuie să trimită un mesaj", a apreciat Krieg, menționând că au avut loc deja mitinguri în zonele controlate de houthi, care au coincis cu rugăciunile de vineri. „Houthi se află într-o stare de război pe o perioadă nedeterminată de peste 20 de ani și sunt fericiți să susțină orice presiune pe termen nelimitat. Cred că vom vedea mai multe atacuri asupra transportului maritim din Yemen în următoarele săptămâni", a prezis Krieg. „Sunt foarte puține lucruri care pot fi făcute de la distanță pentru a-i constrânge sau a-i obliga pe Houthi să se oprească. Problema este că dacă îi împungi,, așa cum au făcut ieri, trimițând acel mesaj puternic, cel mai probabil Houthi doar vor fi încurajați să continue”, a subliniat el.

Spirala războiului

Partenerii americani din Golf se distanțează de operațiune. Arabia Saudită - care a acționat pentru un acord de pace cu houthi care să pună capăt războiului devastator de acolo - și-a exprimat „marea îngrijorare” și a cerut „evitarea escaladării”. Emiratele Arabe Unite au subliniat „importanța protejării securității regiunii”, condamnând în același timp atacurile asupra navelor din Marea Roșie. Iar ministrul de externe din Oman, Badr Al-Busaidi, a avertizat că operațiunea occidentală „nu va face decât să pună paie pe foc într-o situație extrem de periculoasă". „Ei nu vor să fie atrași" în război, a explicat Krieg cu referire laaliații regionali ai Americii. „Ar fi nevoie de o undă verde iraniană pentru a spune de fapt că au voie să lovească Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită sau Qatarul, or, în contextul actual, iranienii nu au niciun interes să escaladeze și mai mult lucrurile cu țările din Consiliul de Cooperare din Golf. Ei încearcă să clădească un front unit în războiul din Gaza împotriva Occidentului și a Israelului. Nu vor să înstrăineze Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite pentru ca acestea să pivoteze și mai mult spre americani”.

Războiul purtat de Israel împotriva Hamas în Fâșia Gaza nu dă semne că se apropie de final, chiar dacă va trece la o fază mai puțin intensă. În Liban, încăierările dintre Forțele de Apărare ale Israelului și Hezbollah amenință să se transforme într-un război la scară largă, iar loviturile reciproce între milițiile pro-Teheran și SUA în Irak și Siria ridică și mai mult temperatura.

„Orice fel de lovitură împotriva noastră nu are nicio justificare întrucât nu este decât un sprijin pentru ca Israelul să continue să ucidă poporul palestinian asuprit", a declarat joi oficialul houthi.

O campanie pe termen lung împotriva grupului yemenit ar putea cel puțin degrada, dacă nu învinge gruparea, a subliniat Bilal Saab - cercetător senior la think tank-ul Middle East Institute (Washington) și director al programului de apărare și securitate al acestuia „Dar, pe măsură ce ajungem acolo, te întrebi dacă va persista hotărârea occidentală. Te întrebi dacă capacitățile vor mai fi acolo când sunt atât de necesare în alte teatre de operațiuni”. Dacă Houthis ripostează, așa cum este de așteaptă, SUA și aliații săi s-ar putea afla în alte încleștări de tip lovitură-răspuns. „Am lovit un cuib de viespi. Este vorba fie de a efectua o campanie susținută în cazul în care houthis răspund, fie nu lovești deloc. Nu execuți o singură lovitură, pentru că asta ar semnala și mai mult slăbiciunea. Tipii ăștia chiar beneficiază de o confruntare cu americanii din tot felul de motive. Distrage atenția localnicilor și a oricui îi urmărește pe houthis de la guvernarea lor teribil de proastă din Yemen. Le întărește acreditările ca fiind singurul actor care s-a confruntat realmente cu Statele Unite. Așadar, există o oportunitate pentru ei".

Cum sunt organizați houthi

„Sunt destul de împrăștiați", a spus Saab despre Houthi. „Se pot ascunde în munți, se pot ascunde în tuneluri, au capacități și vor continua să primească provizii de la iranieni."

Grupul este descentralizat prin concepție, a adăugat și Krieg. „Nu există un singur comandament central care ar putea fi constrâns și care ar putea fi angajat pentru a se asigura că întreaga mișcare și întreaga rețea respectă o anumită politică", a spus el.

Până și gradul de influență al Teheranului este neclar. „Cel mai experimentat expert în Iran și Houthi nu va ști în ce măsură iranienii au influență asupra Houthi, dincolo, desigur, de sprijinul material măsurabil și verificabil", a adăugat Andreas Krieg - profesor asociat la școala de studii de securitate din cadrul King's College (Londra) „Sunt un actor yemenit autosuficient, cu propriile interese, cu propriile capacități și, cel mai important, cu propriul arbitru pentru a-și stabili strategia", a subliniat el.

Nici Teheranul și nici aliații săi regionali nu par să dorească un conflict major. Intențiile Houthi sunt însă mai puțin clare, a apreciat și expertul Middle East Institute (Washington). „Ei au realmente o înclinație spre violență care este greu de egalat în toate celelalte părți ale acestei rețele iraniene. Va fi foarte greu să îi îmblânzim. Va fi foarte greu să îi ținem în frâu”, a subliniat el.

Ce arsenal au rebelii houthi

Houthi au aproximativ 20.000 de luptători și un arsenal formidabil de rachete balistice și drone, în bună parte acest echipament fiind furnizat de Iran sau bazat pe modele iraniene. Gruparea a lansat în mod repetat atacuri reușite cu rachete și drone asupra unor obiective militare și de infrastructură sensibile din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite pe parcursul războiului pe care l-au purtat cu națiunile din Golf, scrie Newsweek.

Printre rachetele balistice de care dispun rebelii se numără Shahab 3, care are o rază de acțiune de peste 1200 km, și variantele Ghadar, cu o rază de acțiune de până la 1900 km. Shahab 3 poate lovi cea mai mare parte a Arabiei Saudite, a Emiratelor Arabe Unite și a Qatarului, în timp ce rachetele Ghadar cu bătaia cea mai lungă pot ajunge până în Israel și Irak.

Facilitățile strategice americane care găzduiesc personal de mii de oameni, precum baza aeriană Al Udeid din Qatar, baza navală Naval Support Activity din Bahrain și Camp Arifjan din Kuweit, se află în raza lor de acțiune.

Houthi și-au sporit, totodată, capacitățile de rachete balistice anti-navă și, datorită sistemelor iraniene, pot lovi ținte până la 800 km distanță și peste.

Grupul s-a dovedit priceput și inovator și în ceea ce privește utilizarea dronelor cu rază lungă de acțiune, de pildă sistemele de inspirație iraniană, între care modelele Qasef, Shahed și Mohajer.

Contextul recent

Comandamentul forțelor aeriene americane din Orientul Mijlociu a transmis că a lovit pe 12 ianuarie peste 60 de ținte în 16 locații din Yemen, inclusiv „noduri de comandă și control, depozite de muniții, sisteme de lansare, instalații de producție și sisteme radar de apărare aeriană”. SUA au efectuat noi lovituri vineri seară, care însă au avut o amploare mult mai mică și au vizat o instalație radar folosită de rebeli, a declarat pentru CNN un oficial american. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a precizat într-un comunicat, vineri seara, că distrugătorul USS Carney a efectuat un atac cu rachete Tomahawk împotriva unui amplasament radar houthi din Yemen. Lovitura a fost o acțiune în continuarea operațiunilor din noaptea precedentă. Houthi au tras cel puțin o rachetă balistică anti-navă spre o navă comercială în cursul zilei de vineri, a declarat directorul Statului Major Întrunit Douglas Sims II.