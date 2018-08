Analiza comandată de Ponta: Cel mai important subiect în acest moment pentru populaţia României

Pro România, partidul fondat de Victor Ponta şi Daniel Constantin, prezintă un studiu online care arată că subiectul cel mai arzător pentru români în acest moment este pesta porcină. "Dacă vă uitaţi la televizor în aceste zile o să vedeţi doar protocoale, scandal pe justiţie şi nunta baronială. Am crezut că oamenii chiar nu sunt interesaţi de pesta porcină şi sunt eu defazat - iar Ministrul Agriculturii tace pe acest subiect 'ca oaia'", scrie fostul premier pe Facebook. Ponta anunţă că parlamentarii Pro România vor începe noua sesiune parlamentară având ca principală temă pesta porcină.

"Pesta porcina si consecintele acesteia reprezinta cel mai important subiect in acest moment pentru populatia Romaniei / sute de mii de animale masacrate, sute de milioane de euro pierderi directe, cresterea uriasa a importurilor , pierderea locurilor de munca la marile ferme , distrugerea sursei de hrana pentru multe familii din zona rurala sau periurbana, prostia autoritatilor, coruptia firmei “Nasului” care vinde dezinfectante de 30 milioane de euro , gravele prejudicii aduse industriei alimentare romanesti !

Daca va uitati la televizor in aceste zile o sa vedeti doar protocoale, scandal pe justitie si nunta baroniala! Am crezut ca oamenii chiar nu sunt interesati de pesta porcina si sunt eu defazat - iar Ministrul Agriculturii tace pe acest subiect “ ca oaia” !

Am cerut insa o analiza a cautarii pe Internet - surpriza!!! Oamenii nu sunt interesati de ce vad la televizor si sunt foarte speriati de pesta porcina / iar judetele cele mai afectate sunt exact cele care au votat in 2016 pentru PSD - iar acum Guvernul le omoara animalele in loc sa ia masuri rationale!

Luni 3 Septembrie- in prima zi de Parlament- parlamentarii ProRomania vor avea aceasta tema ca prioritate absoluta! Daca cei platiti si avand obligatia sa faca ceva nu fac nimic - trebuie sa facem noi!", scrie Ponta pe Facebook.

