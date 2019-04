ANALIZĂ Cum s-au RĂZBOIT Viorica Dăncilă și Klaus Iohannis în ultima jumătate de an

Remanierea guvernamentală a fost un motiv pentru președintele Klaus Iohannis de a se opune acțiunilor Executivului. El refuză să semneze decretele de numire în funcție a persoanelor propuse de premier, ultimul exemplu fiind în cazul lui Eugen Nicolicea, Oanei Florea și lui Liviu Brăiloiu, conform Mediafax.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat la începutul săptămânii trecute că nu este de acord cu remanierea şi că i-a cerut premierului Viorica Dăncilă să vină cu alte propuneri sau cu miniştri interimar, propunerile actuale considerându-le nepotrivite. Propunerile de remaniere au fost: Eugen Nicolicea în locul lui Tudorel Toader (ministerul Justiţiei), Oana Florea, ministru propus pentru Fonduri Europene în locul Rovanei Plumb şi pe Liviu Brăiloiu, la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în locuul Nataliei Intotero. Demisiile Nataliei Intotero şi a Rovanei Plumb vin ca urmare a candidaturii loc la alegerile europarlamentare, în timp ce în cazul lui Tudorel Toader PSD a decis retragerea sprijinului politic.

"În legătură cu propusa remaniere guvernamentală. Am analizat situaţia şi după părerea mea şi remanierea e un fel de farsă. Nu are nimic de a face cu îmbunătăţirea actului de guvernare, chit că de aşa ceva am avea nevoie, nu are nimic cu agenda românilor, e cauzată de o răfuială din interiorul PSD. Ca atare mi se pare că este această remaniere neavenită", a declarat Klaus Iohannis.

Preşedintele spune că nu ia act de demisia celor trei miniştri- Tudorel Toader, Natalia Intotero şi Rovana Plumb- aşteptând din partea premierului Viorica Dăncilă să facă alte propuneri.

"Nu iau act de aceste demisii până când nu ştiu ce persoane vor prelua portofoliile. I-am spus premierului când are o propunere să mă caute şi să mă anunţe. Persoanele propuse nu sut pregătite, nu au ţinuta necesară pentru a ocupa aceste poziţii", a mai spus preşedintele.

Premierul Viorica Dăncilă, deși a considerat drept ”inacceptabilă şi lipsită de fundament” decizia preşedintelui Klaus Iohannis de a respinge propunerile de numire a noilor miniştri pentru portofoliile Ministerului Justiţiei, Ministerului Fondurilor Europene şi Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, i-a transmis în cursul serii preşedintelui Klaus Iohannis propunerile de numire ca miniştri interimari a Anei Birchall la Justiţie, a lui Eugen Teodorovici la Fonduri Europene şi a lui Radu Oprea la Românii de Pretutindeni, iar șeful statului a semnat demisiile celor trei, Tudorel Toader, Natalia Intotero și Rovana Plumb, și decretele de numire a miniștrilor interimari.

Situația nu este inedită, Klaus Iohannis refuzând, pe aceeași matrice, și remanierea Executivului din urmă cu jumătate de an, când Viorica Dăncilă i-a solicitat avizarea schimbării mai multor miniștri. Atunci, șeful statului a amânat un răspuns, precizând însă că că nu va lua o decizie în ceea ce priveşte cea de-a doua remaniere guvernamentală, privind portofoliile de la Transporturi şi Dezvoltare, decât după sărbătorile Centenarului şi data de 1 Decembrie.

"PSD este la al treilea guvern în nici doi ani, au fost schimbate enorm de multe persoane pe poziţiile de ministru, i-am numărat, nu o să vă vină să credeţi, sunt 70 de politicieni care au fost sau sunt acum miniştri în aceste guverne. Aşa nu se poate guverna, e imposibil să schimbi miniştri toată ziua bună ziua, de asta se ocupă PSD. Cum să ne imaginăm că poate să funcţioneze un guvern cu două remanieri într-o săptămână? Eu nu sunt de acord să contribui la o astfel de guvernare care seamănă cu un carusel. În acest sens, ca să fie lămurită chestiunea în această săptămână, nu va mai exista nicio schimbare de miniştri, iar această chestiune care mi-a fost propusă azi va fi luată în analiză cel mai devreme după sărbătorile Centenarului şi zilei de 1 decembrie. Până atunci nu se va întâmpla nimic. După 1 decembrie putem să discutăm dacă va fi cazul. Până atunci nu vom schimba miniştri", a anunţat preşedintele Klaus Iohannis.

Inițial, Dăncilă i-a propus pentru ministerele Dezvoltării Regionale și Transporturilor pe Ilan Laufer și Lia Olguța Vasilescu, însă Iohannis a refuzat numirea celor doi la șefia acestor ministere. Ulterior, premierul i-a propus pe Lia Olguța Vasilescu la conducerea Ministerului Dezvoltării și pe Mircea Drăghici la cea a MInisterului Transporturilor, dar și această propunere a fost respinsă de șeful statului. În cele din urmă, Razvan Cuc a fost numit ministru al Transporturilor și Daniel Suciu în cea de ministru al Dezvoltării Regionale.