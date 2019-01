Analiză: Există temerea că PSD va preda guvernarea după alegerile europarlamentare

(...) Anul trecut, BNR a eliberat o parte din presiunea pe economie prin acceptarea unor dobânzi mai mari şi a lăsat cursul să fie extrem de stabil.

Acum PSD i-a legat o mână prin legarea taxei bancare de nivelul ROBOR, iar în aceste condiţii cursul este supapa prin care se mai poate elibera presiunea strânsă în economie şi în buget.

Indiferent cine va fi la guvernare, România are nevoie de finanţare internă şi externă, iar rezervele valutare nu pot fi folosite pentru acest lucru.

Problema este că băncile, văzute de PSD ca fiind lacome şi arătate tot timpul cu degetul că nu plătesc profit, şi pieţele s-ar putea să nu mai fie atât de înţelegătoare cu România, aşa cum au fost în 2009 şi 2010 când, prin acordul de la Viena, şi-au menţinut poziţiile financiare şi au finanţat bugetul de stat.

Această taxă bancară sigur nu le va îndemna să aibă aceeaşi poziţie pe care au avut-o în 2009 şi 2010.

Este vorba în special despre arestarea în urmă cu zece zile a doi canadieni, fostul diplomat Michael Kovrig şi omul de afaceri Michael Spavor, sub acuzaţia de spionaj, în timp ce lunea trecută, Robert Lloyd Schellenberg, un canadian acuzat de montarea unei scheme de contrabandă pentru 222 kilograme de metamfetamină, a fost rejudecat după sentinţa de 15 ani cu executare şi i s-a decis pe loc condamnarea la moarte.

RFI:

Patru miniştri - Externe, Apărare, Cultură şi Conturi publice - fac parte din delegaţia ministerială care-l însoţeşte pe Emmanuel Macron în Egipt.

Vizita începe într-un loc cultural simbolic, Abu Simbel, "un fel de a aduce un omagiu civilizaţiei egiptene şi relaţiei dintre cele două ţări" notează corespondenta RFI la faţa locului.

Discuţiile ulterioare vor fi de natură mai strategică. Egiptul este un partener esenţial al Franţei în toate dosarele care se referă la problemele regionale, în particular cel libian şi cel de combatere a terorismului. In plus, Egiptul preia pe întâi februarie preşedinţia Uniunii africane. Tot atâtea dosare ce figurează deci pe agenda discuţiilor pe care le va purta preşedintele francez cu omologul său egiptean Abdel Fatah al-Sissi.