Analiză: Rusia este din nou în centrul unui uriaș scandal internațional

Rusia este în mijlocul unui uriaș scandal internațional după ce a ascuns un accident major care are consecințe catastrofale pentru sistemul de rafinării din Europa.

Adevărul:

Legea tăcerii pe un accident major, cu consecinţe catastrofale pentru sistemul de rafinării europene Firma naţională de transport petrol belarusă, Gomeltransneft, a identificat între 19 şi 22 aprilie că petrolul din conducta Drujba operată de Transneft - firma naţională rusă de transport şi monopolistul la export al petrolului rusesc – este contaminat cu compuşi clorizi organici, care sunt utilizaţi în puţurile de petrol pentru curăţire şi creşterea producţiei. Compuşii de această factură, utilizaţi la extracţie pentru eficientizarea producţiei, trebuie separaţi ulterior unor asemenea operaţiuni deoarece distrug echipamentele de rafinare şi, la temperaturi mari, creează clorină sub formă de gaz, un compus otrăvitor (utilizat într-o anumită formă în Siria ca armă chimică împotriva opoziţiei lui Bashar al Assad). Testele din 19-22 aprilie în Belarus au relevat contaminarea cu cloridă în proporţie de 150-330 la milion, mult peste cele 10 părţi la milion admise ca limită în acest tip de transport, potrivit criteriilor Transneft. Partea cea mai descumpănitoare a fost absenţa totală a comunicării făcute de către Transneft. Ca în cazul Cernobîl, Rusia a ascuns problema partenerilor occidentali. Compania rusă de transport petrolier - care livrează 10 milioane de barili de petrol pe zi prin cele 68.000 km de conducte din Rusia şi exportă 4 milioane de barili de petrol pe zi, majoritatea prin conducta Drujba, cu lungime de 5500 km ce alimentează Belarus, Polonia, Ungaria, Germania, Slovacia şi Cehia - nu a spus nimic mai bine de 10 zile. Scrisoarea transportatorului Belarus a fost singura care a avertizat clienţii şi cumpărătorii din aval în legătură cu situaţia şi calitatea petrolului pompat, reuşind să blocheze catastrofa distrugerii instalaţiilor de rafinare din toată Europa de Nord. (Mai multe detalii AICI

România Liberă:

Mai mult, per ansamblu, și 2018 pare să fi fost un an prost pentru imobiliare, analizele specialiștilor arătând o ușoară scădere față de 2017. Tot anul trecut s-au făcut tranzacții de sub 1 miliard de euro, un amănunt interesant fiind că investitorii români au fost implicați în doar 25% din ele.

Față de 2016 este încă o creștere, însă datele privind creditul imobiliar (limitat de BNR), creșterea economică (estimată la valori mai mici decât în 2018) și evoluția salariilor (care, după ce au crescut doi ani la rând, vor intra într-o perioadă de plafonare) arată că piața va fi una foarte grea în 2019. Mai ales că, după cum re­iese din cifrele lunii martie, vânzătorii nu lasă deloc din preț, ba chiar cresc pretențiile, deși cererea și vânzările sunt în scădere. Un paradox al pieței românești, care oricum a ieșit din tiparul zonei Central și Sud-Est-Europene (ECE) – piață care, spre deosebire de România, a crescut cu 5% în 2018 în privința investițiilor în imobiliare.

Și totuși, specialiștii din imobiliare sunt optimiști și previzionează anul 2019 pe creștere, cel puțin în privința construcțiilor noi. (Mai multe detalii AICI

