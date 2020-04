,PNL-ul de astazi este PDL-ul de ieri! Acel PDL care a taiat pensiile si salariile cu 25% in plina criza fara sa se gandeasca la faptul ca aceasta masura nu face decat sa indeparteze si mai mult orizontul revenirii la normalitate. Am sperat ca au invatat ca masurile tampite pe care le-au luat atunci nu au dat rezultate si nu o sa le mai repete. M-am inselat!

PNL-ul de astazi merge pe aceeasi logica precum PDL-ul din 2009-2010: invrajbim romanii intre ei, astfel incat in aceasta incaierare generala ei sa scape. Mai tineti minte teoria cu bugetarii grasani care stau pe spatele privatilor slabiti? Aceeasi strategie o aplica si astazi: dezbina si conduce!

Cei care ne conduc astazi par sa nu stie ca in vremuri de criza statul devine principalul motor de sustinere a economiei si nu taie venituri, pentru ca taierea salariilor la bugetari poate ii satisface pe cei care vor sa moara si capra vecinului, dar in final ii va afecta tocmai pe cei care se bucura azi.

Daca bugetarii vor avea venituri mai mici vor cumpara mai putin si daca vor cumpara mai putin zeci de mii de magazine mici se vor inchide si cei care lucrau acolo vor intra in somaj. De la stat. Daca magazinele se inchid inseamna ca cei care produc nu vor avea unde sa mai vanda, deci vor inchide si ei. Altii care vor lua somaj. De la stat. Daca toti vor inchide o sa moara si orice fel de servicii (notari, avocati, ospatari, frizeri, cofetari, croitori, mecanici auto etc). Alte zeci de mii de someri. Pe scurt: ce iei pe mere dai pe pere! Banii pe care ii economisesti taind salariile ii dai ca ajutoare de somaj!

Deci, asta este efectul care se produce atunci cand tai veniturile oamenilor. Daca vrem sa repornim economia solutia nu este sa inhibam consumul, ci dimpotriva. Trebuie sa gasim solutii sa nu taiem venituri, sa-i incurajam pe oameni sa consume normal si romaneste, pentru ca orice produs romanesc cumparat este un loc de munca pentru un concetatean al lor.

A sta blocat zilele astea dramatice intr-o tinta de deficit impusa de UE, in conditiile in care toate tarile au aruncat la gunoi orice restrangere bugetara, este cel putin un act imbecil, daca nu chiar criminal.

Se pot gasi alte solutii ca sa tinem oamenii la munca. O vreme putem micsora timpul de lucru fara diminuarea venitului. Se poate lucra in schimburi si asa vom reusi sa tinem si o distantare sociala la munca si sa evitam aglomeratiile din mijloacele de transport in comun. Se pot bloca angajarile la stat (in 3 luni v-ati angajat aproape 5000 de pile) si iesirile naturale din sistem (pensionari, plecari voluntare) va vor aduce economiile de care aveti nevoie. Putem cere oamenilor sa-si ia jumatate din concediul de odihna. Solutii se pot gasi.

In loc sa va ganditi la solutii creative ati ales solutia electorala: invrajbirea celor din privat fata de cei de la stat! Asta inseamna solidaritate la PNL=PDL!,,scrie pe pagina de facebook liberalul, Nelu Ghelesel