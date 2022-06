Analiză XTB:Embargoul UE, adiere trecătoare sau furtună puternică asupra afacerilor petroliere din Rusia?

Fluxurile de petrol rusesc către UE prin conducte s-au ridicat la aproximativ 750.000 de barili pe zi în 2021, în timp ce puţin peste 1,5 milioane de barili pe zi au fost transportaţi pe mare. Al şaselea pachet de sancţiuni din partea UE va interzice, teoretic, aproximativ două treimi din importurile de petrol ruseşti, se arată în analiza XTB.Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că până la 90% din toate importurile de petrol rusesc vor înceta până la sfârşitul acestui an. Restul de 10% vor curge prin conducte către Slovacia, Republica Cehă şi Ungaria, precum şi către Ungaria şi România pe cale maritimă, datorită "scutirilor" convenite.Cu toate acestea, ţări precum Polonia sau Germania vor putea în continuare să importe petrol rusesc prin conducta Druzhba, care ar putea transporta până la un milion de barili pe zi.Pe lângă embargoul pe petrol, cel de-al şaselea pachet de sancţiuni UE va include şi alte sancţiuni asupra băncilor şi persoanelor fizice.Totuşi, exporturile de mărfuri energetice reprezintă un aspect cheie pentru Rusia, în special exporturile de petrol.Chiar dacă unele ţări şi companii au decis să se auto-sancţioneze şi să se îndepărteze de mărfurile energetice ruseşti, excedentul de cont curent al Rusiei a explodat la niveluri record, în principal din cauza preţului ridicat al petrolului şi a ratei de schimb dolar/rublă artificial scăzut, se arată în analiza XTB.Rusia trimite cantităţi record de ţiţei în India şi China. Veniturile sunt, de asemenea, record, chiar dacă ţiţeiul vândut în Asia este adesea vândut la 30 de dolari pe baril. Desigur, aceste date includ şi exporturile către UE, deoarece acestea nu au fost încă oprite. Excedentul de cont curent al Rusiei în primul trimestru din 2022 a ajuns la 58,2 miliarde de dolari! (sursa: Bloomberg, Zerohedge)De asemenea, XTB atrage atenţia că embargoul poate fi doar parţial eficient. Aruncând o privire la datele de urmărire a tancurilor, putem observa că exporturile ruseşti către "destinaţii necunoscute" au crescut vertiginos în aprilie, comparativ cu martie. Acest lucru poate creşte şi mai mult sub noul embargo, deoarece unele ţări ar putea încerca să-l ocolească.Petrolul rusesc este expediat către "destinaţii necunoscute" din Europa, indicând "exporturi ascunse". Este posibil ca numărul transporturilor de acest fel să crească după intrarea în vigoare a embargoului. (sursa: Twitter, TankerTrackers.com)UE s-a grăbit să anunţe că s-a ajuns la un acord, dar multe detalii tehnice rămân necunoscute şi nehotărâte. În primul rând, încă nu se ştie cât vor dura scutirile.În plus, deşi Polonia şi Germania au spus că intenţionează să reducă la zero importurile de petrol rusesc, rămâne nesigur dacă o vor face, deoarece li se va permite în continuare să-l importe prin conducte.Mai mult, este încă incert dacă vor fi implementate măsuri pentru a interzice transporturile de petrol rusesc către ţări din afara UE.Aproximativ o pătrime din toate tancurile sunt înmatriculate în Grecia. UE doreşte să interzică asigurarea petrolierelor cu ţiţei ruseşti, dar Grecia şi alte ţări vor "exceptări" în acest caz.În ciuda unei situaţii tensionate, piaţa petrolului este mai mult sau mai puţin echilibrată.Un volum ridicat de petrol rusesc este încă transportat în Europa, iar importurile din Orientul Mijlociu, în special Emiratele Arabe Unite sau Arabia Saudită, sunt, de asemenea, în creştere.Cei mai mari producători OPEC deţin capacitate neutilizată din cauza cererii mai scăzute din Asia, unde este expediată o cantitate tot mai mare de petrol rusesc. Mai mult decât atât, embargoul UE pentru petrol a fost deja stabilit de ceva timp, prin urmare există riscul unor profituri pe măsură ce riscul se materializează.Backwardation (preţuri spot mai mari decât preţul forward) pe piaţa Brent a depăşit 4 dolari pe baril pentru contractul curent şi cel de luna următoare. Astfel de situaţii extreme au fost de scurtă durată în trecut, ceea ce sugerează că petrolul ar putea fi supracumpărat acum. (sursa: Bloomberg)Un astfel de fenomen puternic de backwardation indică o cerere foarte mare pe termen scurt pe piaţa petrolului. De aceea, continuarea câştigurilor pe termen scurt nu poate fi exclusă. Cea mai apropiată zonă de rezistenţă de pe piaţa Brent poate fi găsită în zona 123-125 USD şi acesta este un loc în care poate apărea o reacţie pe partea ofertei. Este posibil ca preţurile să scadă pe o perioadă lungă de luni, dar pot rămâne în intervalul 100-110 USD. (sursa: xStation5)