Analizele medicale care te ajută să ai mereu un corp sănătos

Pentru un corp sănătos este indicat să faci mai multe analize, prevenția fiind mereu recomandată de medici.

Control oftamologic

In special cand lucrezi la calculator, este esential sa iti testezi vederea, dar si sanatatea ochilor. Medicul iti poate oferi, in urma unui control detaliat, informatii despre eventualele predispozitii de a dezvolta anumite boli oculare, cum sunt tumorile cerebrale sau diabetul, scrie clicksanatate.ro.

Auzul

Stiai ca majoritatea persoanelor in varsta sufera din pricina bolilor auditive? E bine ca dupa 60 de ani sa faci periodic testari de auz. In caz ca nu stiai, unele boli, cum sunt depresia, care poate aparea la orice varsta, si dementa pot fi asociate cu deficiente de auz.

Dantura

Este obligatoriu sa verifici sanatatea dentara o data la sase luni sau macar la un an. Sunt prevenite în felul acest cariile și afectiuniile precum gingivita si parodontoza. Daca le lasi netratate, acestea pot duce la aparitia ulcerelor si a infectiilor sangvine.

Analize ecografiile abdominale

Daca este cazul, nu ezita sa faci controale amanuntite, cum sunt endoscopiile, colonoscopiile. Periodic, insa, este indicat sa verifici ecografic sanatatea zonei abdominale. In acest fel poti depista eventuale tumori la nivel de intestin, spre exemplu. Produsele alimentare incarcate de aditivi si conservanti pot crea in organism un mediu propice pentru dezvoltarea cancerului intestinal. Daca este detectat din vreme, acesta poate fi inlaturat cu putine investigatii si interventii. De cele mai multe ori, dupa tratament, pacientul isi poate relua viata de dinainte si, daca adopta un stil de viata sanatos, cu dieta echilibrata si miscare, nu mai intampina aceeasi problema – boala nu recidiveaza, daca tumoarea e de tip benign.

Colesterolul din sânge

Printre tipurile de grasimi existente in sange se numara colesterolul. Cand nivelul colesterolului este crescut, riscul de a suferi de accident vascular cerebral sau atac de cord sunt mari. Insa, de cele mai multe ori excesul de colesterol nu este anuntat prin simptome evidente. De aceea, e bine sa faci periodic analize sangvine, prin care sa verifici si nivelul colesterolului total, din care nivelul de colesterol HDL “bun” si colesterol LDL “rau”. Daca reiese ca ai probleme in acest sens, ia in calcul un regim alimentar bogat in legume si fructe si limiteaza prajelile si dulciurile din dieta.

Presiunea arteriala

Daca ai hipertensiune arteriala, se slabeste activitatea inimii si a arterelor. In plus, hipertensiunea poate sa favorizeze aparitia bolilor cardiace si de rinichi. Este obligatoriu sa faci aceasta investigatie cel putin o data pe an.

Ecografii mamare

Oricare tip de cancer, daca este detectat timpuriu si este tratat corect, poate fi invins, cel putin asa arata cifrele statistice in acest sens. Este foarte important sa descoperi din timp maladia, pana nu este prea tarziu. Ecografia mamara efectuata o data la un an sau doi iti poate salva viata.

Pielea

Cel mai sever tip de cancer de piele este asa-numitul melanom, care apare cel mai frecvent din caza expunerii la radiatiile ultraviolete intre orele 10 am si 3 pm. In special vara, incearca sa eviti razele UV in acest interval orar si monitorizeaza sanatatea pielii. Este esential sa spui medicului dermatolog despre orice modificare aparuta la nivelul tegumentelor.