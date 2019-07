Anamaria Prodan, declarații după ce a văzut imaginile cu pumnul dat lui Alexa: 'Nu-mi face cinste, nu sunt din Lacul Lebedelor'

Anamaria Prodan a oferit noi explcații după scandalul cu Dan Alexa, pe care l-a lovit cu pumnul în față după Astra - FC Botoșani 2-2, anunță gsp.ro.

Impresarul a spus că azi a văzut pentru prima dată imaginile video și că regretă gestul făcut, dar i-a criticat pe cei care au avut o reacție dură la adresa ei și a lui Dan Alexa.

„E un subiect foarte prost, care nu-mi face cinste! Nu am văzut până acum imaginile! Nu îmi place. E ceva oribil. Chiar dacă sunt impulsivă, nu mi se pare normal. Trebuie să îmi controlez emoțiile.

Oamenii nu știu fotbal. Văd fotbal la televizor. Când vine vorba de mulți bani, de performanță, eu nu vreau să dezămăgesc. Când vreau să fie totul perfect și cineva, care știu că cineva nu are dreptate, îmi face reproșuri, eu reacționez.

A fost vorba de un transfer. Să-i spunem un transfer nereușit, chiar dacă după 45 de minute sau un meci, nu poți să-ți dai cu părerea. Am avut o discuție cu Dan și nu mi-a convenit ce mi-a spus. Am întrebat încă o dată. Nimeni nu se aștepta să fac asta.

Când am văzut cum au reacționat alți «bărbați» din fotbal, mă gândeam că pumnul trebuia dat către ei. Spuneau că Alexa trebuie dat afară, că nu mai are autoritate. Dacă Alexa se enervează, e jale. De ce să fie dat afară? Arată-mi un bărbat care să fi avut eleganța și educația lui Dan. Am văzut că lumea a zis «S-o tundem pe Anamaria, s-o omorâm!». Ne întoarcem în timp”, a declarat Anamaria Prodan la ProTV.

„E greu să lucrezi cu o femeie. Eu am foarte mult din caracteristicile unui bărbat. Am intrat în fotbal, nu la operă. Nu-mi face cinste, nu sunt din Lacul Lebedelor. Am crescut pe stradă, pe stadion. Mi-am făcut dreptate cu pumnul, cu vorba sau cu o faptă bună.

Eu am ieșiri d-astea. Știu și regret. Mi-a zis și Laurențiu (n.r. Laurențiu Reghecampf) că nu pot face asta, că trebuie să am o anumită conduită. Dar cred că d-asta mă iubesc toți jucătorii și antrenorii mei și d-asta vor toți să semneze cu mine. Sunt numărul 1 în toate! Asta e concluzia. Bărbații care mă cunosc și care lucrat cu mine știu despre ce e vorba”, a adăugat agentul.