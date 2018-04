Anamaria Prodan, primele declarații despre moartea mamei sale: Ce a putut să spună la PRO TV

Ionela Prodan și-a găsit sfârșitul pe un pat de spital, în București! La 70 de ani, fosta cântăreață de muzică populară a încetat din viață în una unui stop cardiorespirator iresuscitabil, după cum a precizat Spitalul Elias, unde aceasta era internată de o lună ca urmare a "acutizării unor afecţiuni cronice".

Una dintre fiicele artistei, Anamaria Prodan Reghecampf, a vorbit pentru Pro TV despre ultima perioadă petrecută alături de mama sa. Înmormântarea va avea loc, potrivit unui anunţ făcut de fiica ei Anamaria Prodan Reghecampf, joi, la ora 12.00, la cimitirul Bellu.

„Când mă întreba ce are îi spuneam „nimic”, doar că trebuie să facem niște analize”, a spus Anamaria.

Ce ți-a rămas impregnat în memorie?

”Noi am fost o familie atât de unită, adica suntem. Pentru că ea pentru noi nu o sa moară niciodată. Am fost puternice împreună. Mi-e așa, nu știu cum vor fi zilele fără ea. În ultimul an am stat cât pentru zece vieți împreună.

Au fost atât de multe speculații, ea nu a stat niciodată intubată, nu a fost în comă. A fost atât de demnă și nu a știut niciodată de fapt ce are, pentru că nu am permis nimănui să spună vreun cuvânt. A fost o luptătoare și avea încredere deplină în noi. Și când mă întreba ce are, îi spuneam nimic, doar că trebuie să facem niște analize.

Știam că știe, dar făcea tot ceea ce îi ceream eu. Și-a dorit tare mult să trăiască și am crezut până în ultima secundă că o să o salvez. Într-un an nu știu dacă am plecat de lângă ea de vreo 6-7 ori.”

Acum un an au apărut și primele semne?

”Acum un an și ceva, dar repet a fost atât de demnă. Știam că o doare, dar nu spunea nimic.”

Care era cea mai mare bucurie a ei?

”Noi am fost cea mai mare bucurie a ei, când ne vedea pe noi râzând întinerea.”

Ți-a dat vreun sfat?

”Ceea ce sunt eu sunt copia ei fidelă. Când mă uit la poze, suntem identice, luptătoare, dârze, niciodată nu ne-a călcat nimeni pe picior.”

A plecat împăcată?

”Da, fericită, a plecat atât de lin. Eu nu am văzut niciodată un om să moară, pentru că nu am fost când a murit tatăl meu. Iar acum, știi când ții un om de mână și simți totul, vibrează când e legătura puternică. Așa am simțit-o eu pe ea, că s-a dus liniștită și fericită. Vorbind cu ea acolo, că știam că mă aude, îi spuneam că tata o așteaptă. Atât de mult credea în Iisus, încât îmi spunea: eu când o să mor o să merg în Rai, eu visez că o să cânt acolo. Dar cred că nimeni nu poate să lupte cu boala asta. Dar cum a luptat ea a fost așa de admirat.”, a spus Anamaria Prodan.

