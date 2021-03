Anastasia Mişina şi Aleksandr Galliamov au câştigat titlul mondial la perechi, la patinaj artistic

Ruşii Anastasia Mişina şi Aleksandr Galliamov au câştigat, joi seară, titlul mondial la perechi, la Stockholm, potrivit news.ro

Cei doi sportivi au patinat la programul liber în ritmurile piesei We are the champions.

Pe locul doi s-au clasat chinezii Wenjing Sui şi Cong Han, iar a treia poziţie a podiumului a fost ocupată de ruşii Aleksandra Boikova şi Dmitri Kozlovski.

“Suntem surprinşi că ne-am clasat pe primul loc. Nu ştiu ce să spun în acest moment, încă nu înţelegem... Poate nu am avut mult public, dar ştim că mulţi oameni s-au uitat la competiţie la televizor şi le-am simţit susţinerea”, a declarat Mişina.

Anastasia Mişina şi Aleksandr Galliamov s-au aflat la prima participare la Campionatul Mondial de seniori. În 2019, ei au câştigat titlul mondial la juniori.