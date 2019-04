ANCOM, vești bune pentru români: Tarife plafonate pentru apelurile către statele din Spațiul Economic European

Tarifele pentru apeluri fixe şi mobile efectuate către orice ţară din interiorul Spaţiului Economic European (statele Uniunii Europene, plus Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) nu vor depăşi 0,19 euro (fără TVA) pe minut, respectiv 0,06 euro pentru un SMS, începând cu data de 15 mai 2019, a anunţat, luni, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), conform agerpres.ro.

Potrivit sursei citate, motivele care au dus la plafonarea tarifelor au la bază Regulamentul (UE) 2018/1971, în care se precizează că preţurile ridicate pentru comunicaţiile în interiorul UE reprezintă un obstacol în calea funcţionării pieţei interne, deoarece acestea descurajează căutarea şi achiziţionarea de bunuri şi servicii de la un furnizor situat într-un alt stat membru. "Prin urmare, a fost necesar să se stabilească limite specifice şi proporţionale la preţul pe care furnizorii de servicii de comunicaţii interpersonale accesibile publicului bazate pe numere îl pot percepe consumatorilor pentru comunicaţii în interiorul UE pentru a elimina astfel de preţuri ridicate", notează ANCOM.Conform arbitrului pieţei telecom, apelurile internaţionale în SEE sunt apelurile efectuate atunci când consumatorul, aflat în ţara unde deţine abonamentul, sună pe cineva din altă ţară din SEE, în comparaţie cu apelurile în Roaming, care sunt apelurile efectuate de către utilizator atunci când călătoreşte în străinătate.

Jandarmeria vine cu detalii, după NEBUNIA de la ICCJ: trei persoane au fost ridicate



Plafoanele tarifare de 0,19 euro pe minut pentru apeluri şi 0,06 euro pentru SMS se aplică doar apelurilor şi mesajelor text către numere din SEE care sunt tarifate în funcţie de consumul efectiv, nu şi celor care sunt incluse în abonamente/(extra)opţiuni deja achiziţionate. Totuşi, după epuizarea minutelor sau SMS-urilor incluse, tariful aplicabil trebuie să respecte plafonul reglementat.



Autoritatea de reglementare precizează că aria de aplicare a acestor plafoane este identică ariei de aplicare a regulamentul european "Roam like at home'.



"Mai exact, tarifele plafonate pentru convorbirile internaţionale se aplică în statele Uniunii Europene, plus Norvegia, Islanda şi Liechtenstein. De asemenea, acestea sunt valabile şi pe anumite teritorii europene "îndepărtate', respectiv în Guyana Franceză, în insulele Guadelupa, Martinica, Mayotte, Reunion, Saint-Martin (numai partea insulei care aparţine de Franţa), Azore, Madeira şi Canare, în insulele Ĺland", se menţionează în comunicatul citat.



Totodată, aplicarea prevederilor art. 5a din Regulamentul nr. 2015/2120 în ceea ce priveşte apelurile sau SMS-urile către numere din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, respectiv către numere din Gibraltar, depinde de evoluţia negocierilor privind Brexit-ul.



În conformitate cu prevederile din Regulamentului (UE) 2018/1971 al Parlamentului European şi al Consiliului, plafoanele pentru comunicaţiile în interiorul UE sunt valabile pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data de 15 mai 2019.